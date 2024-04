Crimen de Palomares: "A nuestro hijo lo asesinaron en grupo, a sangre fría y sin motivo"

"A nuestro hijo, un joven normal, lo asesinaron en grupo, a sangre fría y sin motivo". Temblando, entre lágrimas, María del Carmen Jiménez Cifuentes ha sacado fuerzas de donde no hay para leer un comunicado a las puertas del juzgado de Menores de Sevilla, donde se ha iniciado este viernes el primero de los juicios por el asesinato de su hijo, Jesús Rosado Jiménez, de 18 años, cometido la noche de Halloween de 2022 en Palomares del Río. La familia ha iniciado también una campaña de recogida de firmas a través de Instagram para reformar la Ley del Menor.

"Me ha resultado muy difícil trasladar nuestro dolor ante la opinión pública, pero es algo que tenía que hacer para luchar para que se haga Justicia por Jesús", comenzó a leer la madre de la víctima, rodeada de periodistas y camarógrafos. "Nuestro hogar siempre va a estar abierto, aunque en las próximas semanas toda mi atención estará puesta en el desarrollo de este juicio y en velar porque mis hijos lo superen de la mejor manera posible, con tranquilidad".

"Como he dicho desde el primer día, yo quiero confiar en la Justicia. Dicho esto, no quiero parecer una ilusa. Quiero que se haga Justicia, se pueda demostrar que a Jesús, nuestro hijo, un joven normal, lo asesinaron en grupo, a sangre fría y sin ningún motivo". Insistió María del Carmen en que "hay cuatro menores entre los cinco implicados esa noche, y solo uno de ellos (mayor de edad en la actualidad) se sienta hoy en el banquillo".

"Matar no puede salir tan barato"

"Hoy comienza el juicio con él como imputado y la Justicia tiene que actuar con todo su peso. Matar no puede salir tan barato. Y pienso que un joven con 16 ó 17 años es plenamente consciente de sus actos. Y debería serlo también de sus consecuencias. No podemos permitir que el asesinato de nuestro hijo Jesús no sirva para nada, se quede en un sinsentido", continuó la madre.

La familia de la víctima inicia así un "debate social" que le gustaría trasladar al ámbito jurídico. "Desgraciadamente cada vez hay más jóvenes, menores de edad, implicadosen delitos: robos con violencia, agresiones sexuales... Pero se nos olvida que son mayoría los que viven una vida normal, estudian, trabajan, se divierten (como corresponde a su edad). Y son justamente ellos, que son mayoría, los que están quedando desprotegidos a favor de los primeros".

"A nuestro hijo Jesús no nos lo va a devolver nadie. Pero sí debemos trabajar con todas nuestras fuerzas para que se sepa que algo debe cambiar, a nivel social y jurídico. Porque la desgracia que estamos sufriendo día y noche desde el primer día… y el resto de nuestras vidas por cómo arrebataron de una forma tan cruel la vida de Jesús no debe volver a ocurrir. Ninguna familia debe padecer este sufrimiento", continuó leyendo María del Carmen Jiménez.

"Debemos exigir a nuestros gobernantes que se tomen en serio un plan efectivo contra la violencia juvenil, como ya se está haciendo en otros países. Si, como sociedad, no trabajamos en eso, la desgracia que vivió nuestro hijo Jesús caerá en el olvido".

La madre de Jesús Rosado Jiménez indicó que la familia y los amigos de éste se han propuesto que su muerte, "un sinsentido", pueda servir al menos para "iniciar un trabajo serio y efectivo contra la violencia juvenil". La mujer indicó que existe un perfil en Instagram (Justicia para Jesús), creado por la tía del joven asesinado, en el que a través de un enlace se pide la firma para reformar la Ley del Menor.

"Todo paso es importante y necesario. Tenemos que exigir que se castigue con más firmeza a los jóvenes delincuentes y que se proteja con más determinación al resto y evitar quese conviertan en víctimas como Jesús. Tendríamos que incrementar la responsabilidad de los padres en cuanto alas actuaciones delictivas de sus hijos. Aunque sigo pensando que con 16 y con 17 años un joven es perfectamente consciente de lo que hace", recalcó María del Carmen.

"Existe una falta de autoridad extraordinaria entre muchos jóvenes, falta de respeto por todo y por todos, por la propia vida ajena. Jesús quería ser Policía", recordó la madre de la víctima. El abuelo materno de Jesús es comisario de la Policía Nacional.

"Por él, y por todos los que, como él, confiamos en las normas como el único camino para la convivencia en paz, seguiremos defendiendo la necesidad de una educación en valores, de la introducción de medidas correctoras auténticas, serias, con un respaldo legal desde que se detectan los primeros indicios de comportamiento indebido. Todos los ciudadanos exijamos a nuestros gobernantes actuaciones efectivas, reales, válidas e inmediatas para que a ningún joven le roben la vida como se la arrebataron a Jesús, concluyó la madre.

Varias decenas de personas arroparon a la familia de Jesús Rosado Jiménez en una concentración a las puertas de los juzgados de Menores, donde se han concentrado tras una pancarta con el lema Que el mal dure y el bien no se rinda, el mismo que han exhibido en anteriores ocasiones en actos de protesta en Palomares del Río o en la celebración del cumpleaños de la víctima en el parque que lleva su nombre.

Entre los asistentes ha estado presente Javier Casanueva, el tío de Marta del Castillo, que ha tenido un gesto de cariño hacia la familia del joven asesinado la noche de Halloween de 2022 en Palomares del Río. Como en el caso de su sobrina, este asesinato tendrá un doble enjuiciamiento. Por un lado se celebra estos días el juicio contra el menor acusado del crimen y hay un mayor de edad que tendrá que ser juzgado más adelanto en la Audiencia de Sevilla. Igualmente, el juez que celebra el juicio del menor es el mismo que llevó el del Cuco, Alejandro Vián. Y la acusación particular la ejercen Inmaculada Torres y Paloma Pérez Sendino, dos abogadas que trabajaron en el caso Marta del Castillo.