Los agricultores reclaman agua de riego y tierras de cultivo

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado protagonizó ayer martes una manifestación multitudinaria en Huelva capital para exigir agua y tierra para la comarca, después de que se pospusiese la protesta del 14 de junio. Los manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Estadio Nuevo Colombino, desde donde partieron hasta llegar a la Plaza de las Monjas tras pasar por la avenida del Decano del Fútbol Español, Sanlúcar de Barrameda, Marina, Plus Ultra y Méndez Núñez. Miles de personas participaron en la manifestación, la tercera que se celebra en Huelva, además de una tractorada, concentraciones y una acampada.

Previamente a la marcha, el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, leyó un manifiesto con las reivindicaciones de los agricultores. Éstos piden al Gobierno central que active la llegada de agua superficial a la comarca y que realice los trámites para aprobar la transferencia de 15 hectómetros cúbicos de agua al Condado. También solicitan el desbloqueo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se compete el trasvase de 5 hectómetros cúbicos.

No descartan endurecer las protestas si no hay respuestas a sus peticiones

Picón aseguró que el Gobierno central "debe tener en cuenta que el trasvase de 4,99 hectómetros aún no riega todas las hectáreas beneficiadas inicialmente, que no tenemos las concesiones de agua subterráneas prometidas por el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la Comunidad de Regantes Condado y que nos tememos que no se ha movido nada para agilizar la transferencia de 15".

El presidente de la plataforma insistió en que "el Gobierno debe hacer los deberes para que nos llegue el agua superficial prometida". "Nos dijeron que cuando se conformara el nuevo Gobierno se iniciarían los trámites para aprobar el trasvase de los 15 hectómetros. Meses después ni siquiera hay anteproyecto, a pesar de que esa transferencia es la solución definitiva a los problemas de riego en el Condado", lamentó Picón.

Según los regantes, mientras este trasvase llega necesitan que se hagan efectivas las concesiones de agua prometidas y anunciadas en septiembre de 2016 por la Confederación del Guadalquivir.

Picón recordó que "hay más de 200 hectáreas que están pendientes de la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto", un trasvase que ha permitido el riego con agua superficial y de calidad de 500 hectáreas de cultivo y el cierre de casi 300 pozos. Su activación completa permitirá el cierre de 120 pozos más.

Además, "la Junta de Andalucía debe garantizar que no perderemos las tierras que han sido de nuestros padres y abuelos en el Condado, agrícolas desde siempre", indicó el presidente de la plataforma. Y es que el plan de ordenación de los regadíos en la corona forestal norte de Doñana deja fuera unas 3.000 hectáreas.

Por tal motivo, los agricultores mantienen la acampada en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "para no perder el 30% de las explotaciones de regadío en el Condado, que pasan a ser forestales".

A su paso por la Delegación, los miembros de la plataforma entregaron un escrito con sus demandas al delegado del Gobierno andaluz, Francisco José Romero, y posteriormente lo hicieron a la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos.

Los regantes indican al Ejecutivo en su escrito que "miles de personas le transmiten su pesar y temor por ver cómo su partido no ha movido ni una ficha de las disponibles para hacer llegar el agua superficial al Condado". Además, el escrito, firmado por Picón, recuerda también que el PP "se abstuvo en la votación de la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Proposición no de Ley que buscaba el respaldo del Congreso a la transferencia de 15 hectómetros y no quieren entender que necesitamos la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental del trasvase de 4,99 hectómetros para que el agua superficial siga llegando al Condado".

El escrito apunta igualmente que "no han llegado las concesiones de agua subterráneas" y pregunta a la subdelegada si sabe "qué ocurrirá con Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte si se marchan las empresas que generan empleo".

Al delegado, Francisco José Romero, le expusieron que "si no se arregla la problemática de la Corona Forestal moriremos todos y, junto a nosotros, dejará de latir la actividad de más de 70.000 personas en estos pueblos del Condado".

Los agricultores insistieron en que "siempre pedimos que se actúe con la ley en la mano y sin ilegalidades" y que "el eucalipto es una especie "invasora y no autóctona, no deseada por la cantidad de agua que toma del subsuelo y, sin embargo, ustedes la quieren considerar como la joya de la corona".

Los miembros de la Plataforma lamentaron que "no les permitieran a los alcaldes de los cinco municipios entregar el escrito al registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Los regantes esperan una repuesta urgente de las administraciones y no descartan endurecer el calendario de protestas si no se atienden sus peticiones.

Mientras, el PP aseguró ayer que "el Gobierno del presidente Rajoy y de la ministra Fátima Báñez es el único que ha respondido a las demandas históricas del sector agrícola onubense que lleva 30 años pidiendo agua, y el que ha llevado agua superficial para regar los cultivos de la comarca".

El portavoz de la Dirección Provincial del PP, Juan Carlos Duarte, que incidió en que el trasvase de 4,99 hectómetros del Condado financiado e impulsado por el Gobierno con una inversión de 20,5 millones ya ha permitido usar en un año más de 2,5 millones de metros cúbicos de agua superficial, así como el cierre de unos 300 pozos.

Asimismo, señaló que unas 200 hectáreas están pendientes de un proceso administrativo vinculado a la DIA que está "en vías de solución" y que es imprescindible que la Junta de Andalucía catalogue unas 100 hectáreas de forestales a agrícolas para poder beneficiarse del agua del trasvase.