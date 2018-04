Griñán asegura que no conocía la partida 31L por la que se concedían las ayudas

Después de casi cuatro meses de juicio, ha llegado uno de los momentos más esperados en el escándalo de los ERE. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha comenzado a declarar ante el tribunal que juzga la pieza principal de los ERE y lo ha hecho asegurando que "no conocía" la partida presupuestaria 31L, por la que se concedieron durante una década las ayudas sociolaborales y a empresas. En su declaración, el ex presidente ha dicho que no tuvo conocimiento de esta partida, conocida coloquialmente como el fondo de reptiles, hasta que surgió la causa judicial por el escándalo de los ERE fraudulentos, pero sí conocía que se concedían ayudas sociolaborales y ha justificado ese desconocimiento de la nomenclatura porque un consejero no puede conocer hasta ese detalle todos los programas presupuestarios en una administración que tiene 250.000 funcionarios.

Griñán, que ha ratificado la declaración que prestó ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, está respondiendo a las preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, quien le ha exhibido los datos correspondientes a la partida 31L del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2005, donde se concedieron 82.237.660 euros para esta partida, lo que supone el 45,4% del total de los programas.

El fiscal, que reclama una condena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el ex presidente por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, le ha preguntado expresamente si no conocía este programa que era el más importante de la Consejería de Empleo, a lo que Griñán ha contestado afirmando que se trata de una "parte insignificante de la Consejería de Empleo".

En cualquier caso, el ex presidente ha explicado que él podría conocer los gastos de ejecución que figuran en la cuenta general de la Junta que se enviaba a la Cámara de Cuentas y en este sentido ha afirmado que en todas y cada uno de esos años el "gasto comprometido por el programa 31L fue inferior a los créditos disponibles".

Al inicio de su comparecencia, Griñán se ha remontado a su etapa como ministro de Trabajo, y el fiscal le ha preguntado por las órdenes del Ministerio de Trabajo de los años 1994 y 1995 que él mismo firmó como titular del Ministerio y en las que se regulaban ayudas a la prejubilación de trabajadores y a empresas en crisis.

Griñán ha explicado a este respecto que la orden del 5 de abril de 1995 era una "refundición" en la que se incluían varios tipos de ayudas, entre ellas unas para trabajadores que se encontraban "absolutamente desasistidos", a los que se les habían acabado las prestaciones por desempleo y aún no tenían la edad para acogerse a la jubilación.

El ex presidente ha afirmado que la orden de 1994 es "aplicable directamente" en el caso de Andalucía, sin necesidad de que fuese desarrollada por una normativa, porque reparte dinero entre las comunidades autónomas, mientras que la orden del 95, ha subrayado, la aplicaba el Ministerio de Trabajo "con los presupuestos generales del Estado", y si otras Comunidades Autónomas querían aplicarla "tendrían que ponerlo en sus propios presupuestos".

El ex presidente ha aludido a la doctrina del Consejo de Estado para defender que no se trataba de unas subvenciones, por cuanto "las subvenciones tienen que concederse para hacer algo" y si no tienen contraprestación y se dan "para nada, ante una situación de necesidad", entonces no tienen el carácter de subvenciones.

El acusado ha señalado que los presupuestos de cada consejería lo elaboraba cada una de ellas, no la Consejería de Hacienda, y ha precisado que las distintas modificaciones presupuestarias que se hicieron a la partida 31L, eran elevadas por Hacienda "con el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos, que las tramita, y el informe favorable de la Intervención General de la Junta".

En este punto, Griñánha tenido unas palabras con el fiscal delegado de Anticorrupción a raíz de uno de los documentos que se le han exhibido sobre una de las modificaciones, en la que el ex presidente ha asegurado que el documento que él firmó era otro cosa, porque venía otra página con el visto bueno de la dirección general de Presupuestos y el visado de la Intervención. El fiscal ha contestado que puede ser cierto lo que estaba diciendo y Griñán le ha replicado con firmeza: "Es cierto, señor fiscal".

Griñán ha negado que tuviera conocimiento de una retención de créditos de 38 millones de pesetas ordenada por la Intervención en la Consejería de Empleo.