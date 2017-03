La Junta pide al Gobierno 10.000 millones en inversiones para Andalucía en cuatro años

Otras CCAA se unen a la demanda de más inversiones

Además de Andalucía, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que le gustaría que Rajoy hiciera "algo parecido" en Extremadura a lo de Cataluña, antes de señalar también que espera que cualquier compromiso con otros territorios "no sea a costa de los compromisos adquiridos ya con los demás". Vara ha precisado que nunca ha querido "tener votos a costa de Cataluña" y de las comparaciones entre territorios porque cree que "España es más que la suma de 17 trozos" y el "enfrentamiento" entre regiones "no es bueno para nadie".

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha considerado "razonable" el anuncio de inversiones para Cataluña, pero ha advertido de que "no se puede jugar con las infraestructuras a beneficio de inventario partidista". "Nuestra respuesta no puede ser histriónica, somos razonables. No se puede premiar el victimismo; no critico a nadie. La sociedad civil valenciana ha demostrado que la paciencia tiene un límite", ha apuntado Puig.

El Gobierno asturiano, por su parte, ha rechazado "confrontaciones con otros territorios ni en ésta ni en otras materias", al tiempo que ha subrayado que exigirá al Ejecutivo de Rajoy que cumpla sus compromisos en esta materia con el Principado. Guillermo Martínez, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, ha hecho hincapié en la defensa "firme y cerrada" que hará el Gobierno regional de las infraestructuras que Asturias necesita.

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del PP en este caso, ha reivindicado la "equidad" que debe existir entre las inversiones del Gobierno en las diferentes comunidades, después de indicar que las anunciadas ayer para Cataluña son "inobjetables". Para Herrera, lo que sería criticable es que este tipo de inversiones se comprometieran en perjuicio de otro territorio, por lo que ha insistido en que espera "equidad" para que el denominado Corredor Atlántico reciba el mismo trato que el Corredor Mediterráneo.

Su homóloga madrileña, Cristina Cifuentes, ha dicho no cuestionar las inversiones en Cataluña e incluso se ha alegrado por ellas, convencida de que "son necesarias", pero ha confiado en que el Estado atienda también las "muy modestas reivindicaciones" de Madrid. "En toda mi vida he acostumbrado a no mirar lo que tienen otros porque la envidia es algo muy malo", ha dicho Cifuentes.