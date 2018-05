En libertad provisional los cuatro detenidos por el asalto al hospital de La Línea

Los cuatro detenidos por el asalto al hospital de La Línea para liberar a un narco han quedado en libertad provisional bajo fianza. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 los ha dejado en libertad con una fianza de 10.000 euros y después de que la Fiscalía no se opusiera a la petición formulada al respecto por las defensas de los detenidos.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los cuatro detenidos quedan ahora obligados a comparecer en el juzgado los viernes, además de haber entregado los pasaportes para evitar su salida fuera de España.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero, cuando un grupo de hombres, algunos encapuchados, entraron en el hospital de La Línea para llevarse de allí a Samuel C., que había sido detenido por la Policía Nacional y se encontraba en el centro para ser examinado. Consiguieron su objetivo, aunque en ese mismo día fue detenido el primo del liberado. Otros dos implicados, los hermanos I. M. C. y E. M. C. fueron arrestados a primeros de marzo y el cuarto, Michel H., fue encontrado a finales de ese mes. Los cuatro pasaron a prisión provisional. A los hermanos se les atribuían los presuntos delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves, alteración del orden público y contra la Administración de la Justicia por evasión de detenidos.