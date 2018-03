La autopsia concluye que Gabriel murió estrangulado el día que desapareció

El informe preliminar de la autopsia del Gabriel Cruz señala que murió estrangulado el mismo día de su desaparición. Fuentes de la investigación indican que el cadáver tenía hematomas en el cuello y restos de tierra, lo que podría significar que fue enterrado antes de estar oculto en el pozo. La Guardia Civil está inspeccionando la finca de la localidad nijareña de Rodalquilar en la que se encuentra dicho pozo, del que Ana Julia Quezada habría sacado el cadáver del niño de 8 años, hijo de su pareja, cuyo cuerpo sin vida apareció en su vehículo el domingo. La compañera del padre y detenida ya está presente en el registro de la finca que realiza la Benemérita.

Fuentes de la investigación han indicado que la arrestada ha sido conducida en un furgón del Instituto Armado y ha llegado a las 15:30 al mismo tiempo que la comitiva judicial encabezada por el juez instructor de la causa, el magistrado Rafael Soriano, quien ha decretado el secreto de las actuaciones.

La práctica de esta diligencia se enmarca dentro de las pesquisas que están realizando los agentes de la Policía Judicial para reconstruir qué paso con Gabriel Cruz desde que se perdió su rastro el pasado día 27 en Las Hortichuelas y determinar si permaneció oculto en el interior de un pozo o aljibe hasta que la única sospechosa por el momento decidió el traslado de su cuerpo sin vida hasta el municipio de Vícar.

La finca, que ahora se somete a registro después de que el informe preliminar de autopsia haya revelado que Gabriel falleció "por estrangulamiento" el mismo día de su desaparición, está vinculada a la familia del padre del menor y había estado en régimen de alquiler si bien "desde hace dos meses" no tenía arrendatario. La zona, situada a unos cinco kilómetros del punto donde se perdió el rastro del menor, habría sido objeto de investigación días antes del fatal desenlace.

Las mismas fuentes han asegurado que la detenida no habría prestado declaración aún ante los agentes encargados del caso a la espera de la práctica de esta y otras diligencias.

La Guardia Civil cree que actuó sola

La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores del caso del niño Gabriel es que Ana Julia Quezadaactuó sola. Así lo han indicado fuentes de la investigación, que han precisado que, de todos modos, todas las hipótesis permanecen abiertas, incluido el móvil que pudo llevar a Quezada a acabar con la vida de Gabriel.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en su mensaje de cautela y ha dicho que no conoce las novedades sobre la investigación de la muerte de Gabriel Cruz y que, si lo supiera, no podría decir nada. "Será la autopsia definitiva la que determine cuándo, cómo y de qué forma murió Gabriel. Mientras tanto no podemos conocer exactamente las condiciones de su fallecimiento", ha comentado, recordando que se ha decretado el secreto de sumario.

En la línea de lo expresado este lunes, cuando fue detenida Ana Julia Quezada cuando transportaba el cuerpo del niño en un coche, el ministro del Interior ha pedido que "no se entorpezca las investigaciones científicas" y que no se divulguen bulos. "Dejen trabajar a la Guardia Civil", ha enfatizado. Zoido ha desvelado que se espera que la autopsia se conozca "a lo largo del día de hoy", pero que depende de los médicos forenses de Almería que analizan el cuerpo. "Mientras más completa", ha dicho sobre la autopsia, "más datos para el esclarecimiento".

A preguntas de la prensa, Zoido se ha referido a la muerte de una niña en 1996 en Burgos, donde residió Ana Julia, pero sin entrar en detalles. "Es verdad que allá por el año 1996 en Burgos sucedió un hecho en el que se vio implicada esta persona", ha apuntado. Según el ministro, aquel atestado policial, que quedó sobreseído en el juzgado, "está localizado" y ahora queda saber "qué es lo que ha pasado". Fuentes de la investigación han confirmado que dicho atestado señala que la fallecida fue la primera hija de Ana Julia, al precipitarse de forma accidental por una ventana de la vivienda familiar en Burgos.

Tras agradecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el titular del Interior ha dado detalles de la conversación que mantuvo ayer con Patricia, la madre de Gabriel. Según Zoido, le pidió que le trasladara un abrazo a Ángel después de confirmarse la detención de su actual pareja. "Me decía que el padre estaba muy afectado", ha dicho.

Fue Quezada la que encontró una camiseta del niño días después de la desaparición, prácticamente seca -cuando había llovido sin parar durante varias jornadas-, encima de un arbusto y en una zona que ya había sido rastreada. Un hallazgo que centró un poco más las sospechas de los agentes, que este domingo detuvieron en Vícar a esta mujer cuando trasladaba el cuerpo sin vida de Gabriel en el maletero de su coche.