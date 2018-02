"Tengo estabilidad para no adelantar las elecciones"

Susana Díaz afronta el último tramo de su segunda legislatura, con un conjunto de encuestas que le aseguran otra victoria, aunque deberá contar con aliados. En la víspera del Día de Andalucía, la presidenta de la Junta analiza cómo serán estos últimos meses.

-La última encuesta indica que Ciudadanos puede adelantar al PP en Andalucía.

-Lo que más satisfacción me produce es que los andaluces valoren positivamente el trabajo que estamos haciendo. En todas las encuestas dicen que mayoritariamente votarán al PSOE, y a mucha distancia de los que vienen detrás. Eso sólo se puede agradecer de una manera, que es trabajando mucho para crear más empleo. Ahora bien, en la derecha hay un lío grande, porque por primera vez el PP tiene que gestionar un competidor en su espacio político, en el centro derecha. Están de los nervios, yo lo que espero es que el señor Moreno Bonilla aguante lo que queda de legislatura y que asuntos como la financiación autonómica se puedan pactar.

-¿Cree que Moreno no tiene asegurada la candidatura del PP?

-Es llamativo el derrumbe del PP en Andalucía. Espero que, a pesar de esa pérdida de nervios que se viene viendo, sean capaces de anteponer el interés de Andalucía al de su partido, y se pueda pactar un modelo de financiación autonómica en el Parlamento.

-Alguna vez ha comparado a Ciudadanos con la espuma del cava, que se termina agotando tras las alegrías de las encuestas. ¿Cree que puede ser el segundo partido andaluz?

-Evidentemente, en Andalucía hay una situación de estabilidad que se debe a la mayoría del PSOE y al apoyo de Ciudadanos, que han aprobado unos Presupuestos y han pactado un acuerdo por la investidura. Es importante que ahora no se dejen contagiar por ese lío que hay en el PP, aquí hay demasiada gente pensando en las elecciones. Yos les pediría que pensasen en Andalucía, que 2018 va a ser un buen año económico y lo tenemos que traducir en empleo.

-Si fuese así lo que sostienen las encuestas, usted podría gobernar en alianza una tercera legislatura. ¿Cuál sería el objetivo de esa legislatura?

-Hasta llegar a esa legislatura queda un cuarto de legislatura de ésta, y yo quiero que en este cuarto se siga creando empleo. Ahora hay medio millón de parados menos desde cuando comencé a gobernar, pero eso es insuficiente aún. Ante un cambio de ciclo económico y con en un cuarto de legislatura por delante, hay tiempo para curar muchas heridas que vienen de la crisis económica.

-¿De qué objetivo de empleo estamos hablando?

-Estamos en condiciones de crear empleo por encima de la media, ya ha medio millón menos de parados. No me voy a poner un techo. Vamos a facilitar la inversión, tenga en cuenta que Andalucía tiene algo que no tiene el resto de España: es estabilidad política. Esto lo vamos a aprovechar para atraer inversiones porque somos atractivos.

-Presidenta, sin embargo, de las empresas que se han marchado de Cataluña, sólo hay dos o tres que hayan venido a Andalucía.

-Algunas, pero no voy a esperar que a algunos le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien.

-No, no quiero decir eso. Quiero mostrar que, en cuanto a ser atractivos para la inversión, la mayor parte de ese flujo ha ido a otros lugares.

-Digo que mi modelo no depende de que a otros les vaya mal. Hace tan solo una semana estuve en el Polo Químico de Huelva, y Cepsa anunció una inversión de unos 1.000 millones de aquí a 2020. el ámbito biomédico, sabe que hay muchas empresas de ésas que se iban de Cataluña han venido a Andalucía. Pero yo no quiero que a Cataluña le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien.

-Sólo digo que es indicativo, a la hora de atraer inversiones, que las decisiones beneficien a otras regiones.

-En absoluto, no es verdad. Por primera vez, tenemos dos años consecutivos con récords de exportaciones, y se debe a grandes empresas, pero también a las pymes. Vamos a ser los primeros en desligarnos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), porque cumplimos las condiciones para financiarnos, de modo autónomo, en los mercados. Tenemos una buena calificación de las agencias, tenemos la tercera menor deuda por habitante del país y hemos reducido el déficit en 1.600 millones de euros. Estamos creciendo por encima de la media de España. Estamos en condiciones de dar el salto histórico que todos queremos. Tenga en cuenta que, del siglo pasado, Andalucía sólo tuvo esas oportunidades en un cuarto.

"Estamos en condiciones de dar el salto económico histórico que todos queremos dar"

-Pero tenemos una tasa de desempleo del 24%, y España, del 18%.

-Tenemos un diferencial de casi siete puntos, que no lo conocíamos desde 2010. Hemos reducido el diferencial de un 11% al 7%, pero no me doy por satisfecha.

-Tampoco le queda tanto de legislatura.

-Una cuarta parte.

-Una cuarta parte si las elecciones fuera en marzo.

-¿Por qué no van a serlo?

-Porque en junio hay elecciones europeas y municipales, y las negociaciones de su investidura se pueden atrasar a la espera de saber qué ocurre en Madrid, en Castilla o en el Ayuntamiento de Barcelona... No le convendrá que las negociaciones estén cercas.

-Hay un matiz. En la pasada legislatura, el Gobierno era de coalición, y el PSOE no era la primera fuerza política en la Cámara. Ahora sí somos mayoritarios y no hay coalición.

-Lo probable es que la próxima legislatura sea de alianza; si el PSOE es mayoritario, posiblemente sea con Ciudadanos. Cuanto más cerca esté de las elecciones municipales, mayor riesgo de contaminación.

-Pero es que tenemos Presupuesto, tenemos estabilidad, tenemos una economía en crecimiento. A mi sólo me interesa aprovechar la situación para crear empleo, y no me voy a despistar ni un minuto en pensar en elecciones. Ese entretenimiento es de otros.

-¿Usted no va a convocar elecciones para octubre o noviembre?

-Se lo he dicho con claridad. Quien no tiene estabilidad ni Prespuesto es el que tiene que pensar en elecciones, nuestra situación es la contraria.

-Esperamos hasta marzo, entonces.

-Cuando toque, ¿por qué vamos a adelantar? Aquí hay demasiados nervios en la derecha. Y hay quien se ha escorado a la extrema izquierda, y que está también muy nervioso. Yo les diría que trabajen todos por Andalucía. Tenemos el asunto de la financiación autonómica.

-¿Usted cree, de modo sincero, que el Gobierno de Rajoy va a negociar el modelo en esta legislatura?

"Es importante que Ciudadanos no se deje influir por el lío grande que hay en el PP"

-Yo no le veo mucho interés, aunque hacen declaraciones en sentido contrario. Si lo tuviesen, ya habrían presentado un modelo de borrador, hubiesen cumplido su palabra, hubiesen cumplido con la Lofca y con la Conferencia de Presidentes. Los he visto reunirse, sin embargo, en un reservado de la sede de la calle Génova para hacer terapia de grupo con los suyos. Bueno, yo estoy esperando.

-Sin Presupuestos, ¿qué cree que pasará a nivel nacional?

-Rajoy está acostumbrado a no hacer nada, aunque no haya Presupuesto, aunque no haya iniciativa de Gobierno. Éso es la marca Rajoy, no hacer nada o lo que hace lo hace tarde y mal. Lo que espero es que si hay Presupuesto, no sea como el último, no quiero ver unas cuentas con un 37% de hachazo en inversiones a Andalucía. Si hay Presupuesto, espero que haya el ferrocarril hasta Almería, la alta velocidad a Granada y el metro de Sevilla.

-En el caso de una alianza, estará pensando en repetir con Ciudadanos, no con IU.

-Lo que aspiro siempre es a ganar de modo amplio.

-Bueno, pero los periodos de mayorías absolutas ya pasaron.

-Pero como queda tanto... Queda un cuarto de legislatura no voy a pensar en eso. El que se tiene que distraer es el que se derrumba en las encuestas, yo no voy a hacerlo. Los que están en un ataque de nervios.

-Las declaraciones han comenzado en el juicio de los ERE, ¿qué le han parecido las primeras testificales?

-Debo ser respetuosa con la Justicia, porque algunos tienen una actitud obscena, de estar permanentemente queriendo equiparar a gente decente con casos que nos avergüeza, y queriendo mezclar lo político con lo judicial. No todo se hizo bien, de acuerdo, pero hay quien ha querido manchar el nombre de Andalucía a toda costa, a intentar ganar en los tribunales lo que no podían en las urnas.

-Parece que ya no se les podrá acusar de conspiración criminal, parece que algunos de los que están ahí no deberían estar.

-Es evidente, hay gente honesta, que no se han llevado un duro, lo que espero es que cuanto antes también lo diga la Justicia. Me refiero, por ejemplo, a Pepe y a Manolo.

"Me parece bien que Pedro Sánchez venga al 28-F, no es la primera vez que un líder lo pide"

-Este caso ha supuesto una descapitalización humana de lo que eran los gobiernos andaluces, se ve en el banquillo.

-Gente de la talla de Magdalena, por ejemplo. Espero que se restituya su honor, pero ya no va a ser igual, hay gente que se ha sometido a escarnio público durante años.

-A Elena Valenciano parece que le quieren quitar de número uno a las elecciones europeas.

-No tengo esa información.

-Bueno, me parece que Valenciano no va a repetir y que por eso el PSOE no ha querido confirmarla ahora como jefa del grupo parlamentario en la Eurocámara.

-No sé. Algunos han buscado la polémica, han querido ver ruido en las declaraciones, pero no es eso: Elena Valenciano es una persona de gran valía, lo he comprobado en Bruselas y me lo han dicho los comisarios. A mi me preguntan si me gustaría que siguiese, y digo que sí.

-¿No teme que Elena Valenciano y Soledad Cabezón no vayan en las listas de las europeas?

-Andalucía tiene dos eurodiputadas, Soledad Cabezón y Clara Aguilera, que lo están haciendo muy bien.

-Pedro Sánchez sostiene ahora que quiere coser el PSOE, y para ello ha convocado una escuela de cargos, por donde van a pasar todos los ex, incluido González y Rubalcaba.

"No sé si Moreno Bonilla aguantará lo que queda, en la derecha están de los nervios"

-Algunos me dieron por lo de coser. He hablado hasta a representantes de otras fuerzas de la izquierda, ahora sí les vale ese expresividad andaluza. La verdad es que no sé cuáles son los objetivos de esa escuela, es una escuela de gobierno y de formación, como la Jaime Vera. Formar cuadros y dirigentes es una función de la dirección y crear un clima de consenso también es otra responsabilidad de la dirección.

-¿Y hay buen clima?

-Yo entendí cuál era mi papel después del aquel proceso orgánico, y mi papel no es estar comentando las decisiones de la decisión federal. A ellos le corresponde organizar lo interno y yo, a las cosas de mi tierra.

-Y cuando algo no le gusta, no va.

-No, no es eso. Daré mi opinión cuando me la pidan, con lealtad. A no ser que afecte a Andalucía, que está por delante de los intereses del PSOE.

-¿Le ha sorprendido que Pedro Sánchez asista a la entrega de las medallas de Andalucía?

-No, me parece bien, no es la primera vez que un líder nacional plantea la posibilidad de venir, lo que ocurre es que esta vez sí se va a materializar. Otras veces preguntaron, y no vinieron.

-Una vez me digo alguien de su Gobierno que me olvidase de que Susana Díaz perdió unas primarias, que eso era agua pasada. ¿Usted lo ha olvidado?

-Eso fue hace mucho tiempo, en el Paleolítico, está olvidado.

-¿Sigue pensando que su idea de España le pasó factura?

-Si dijese que no, mentiría. Pero esto feliz, es en lo que creo, no voy a renunciar a un país unido y a un país de igualdad. El PP está en el regate corto, juega al tacticismo con la lengua. Allí viven el derrumbre de su partido, y y sacan esto o con la prisión permanente revisable. En Cataluña, ¿alguien ha pensado si la inmersión educativa ha funcionado? ¿Si se ha cumplido la ley? No quiere el debate, quiere confrontar, y necesitamos sosiego y entendimiento. Es que no piensa sobre Cataluña. El Estado ha incomparecido durante mucho tiempo en Cataluña, y sólo salió cuando los ciudadanos tomaron la calle para reclamar que ellos también eran España.

-Da la impresión de que el Ministerio del Interior no va a actuar con urgencia en La Línea, a pesar de los inquietantes sucesos que indican que el narcotráfico está comenzando a hacerse con amplios espacios. Se está perdiendo el tiempo.

-Yo también temo eso, que no vaya a actuar. En Andalucía, nos falta el 6% de la plantilla de Policía Nacional

"El Gobierno ya debía haber actuado para responder al pulso de Estado de los narcotraficantes"

y Guardia Civil que teníamos en 2011, 350 efectivos son de Cádiz, la mayor parte del Campo de Gibraltar. La inmensa mayoría de la población del Campo de Gibraltar es gente honesta, y lo que está viendo es que hay un grupo que le está echando un pulso al Estado. Lo que el Gobierno debe hacer es mandar efectivos de modo inmediato para contrarrestar el pulso que le están echando. Ir y restaurar el orden y las seguridad de las personas.

Pero ni se preocupa de los efectivos, tampoco se preocupa de que funcione el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (Sive), que está permanentemente estropeado, ni se preocupa de las investigaciones fiscales y tributarias que deben cercar al enriquecimiento por narcotráfico. No se preocupa ni Zoido ni su presidente del Gobierno. Nosotros fuimos muy leales cuando se mandaron efectivos a Cataluña, pues lo mismo debe hacerse ahora aquí. Esto es urgente y ya.