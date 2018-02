El ingeniero que sobrevivió al fatídico accidente del A400M

El ingeniero aeronáutico José Luis de Augusto Gil, galardonado este jueves con la Medalla de Andalucía, fue uno de los dos tripulantes supervivientes del vuelo de prueba del A400M que el 9 de mayo de 2015 se estrelló en una finca cercana al aeropuerto de San Pablo de Sevilla.

Este ingeniero experto en generadores de trayectorias globales para aviones fue uno de los dos únicos supervivientes del fatídico vuelo de prueba, que consiguió sortear la zona comercial próxima al aeropuerto, evitando con ello una catástrofe mayor.

Nacido en Sevilla en 1983 y licenciado en Ingeniería Aeronáutica, posee la licencia de piloto comercial, y es el autor de un estudio que calcula en tiempo real las trayectorias globales de todas las aeronaves en el mundo para optimizar y prevenir conflictos y así ahorrar combustible, por lo que recibió el premio Arquímedes.

En 2009 comenzó a trabajar para Airbus como ingeniero de ensayos en vuelo del A400M, testador de aviones que tienen que estar sometidos a condiciones extremas.

Según el perfil aportado por el Gobierno andaluz, el premiado con la medalla de Andalucía asegura que su "trabajo" es ir cada día al hospital, asimilando de forma progresiva las secuelas que le produjo la lesión.

"Tengo limitaciones, pero he ganado en otros aspectos. Desde el punto de vista social he conocido realidades que de otra forma no sabía que existían. En la unidad de lesionados medulares observas que existe un grupo de personas que realmente sufren, como yo, una lesión devastadora, y que lo sobrellevan de forma positiva", ha señalado el ingeniero sevillano.