Bardem contra los piratas

Depp frente a Bardem. Quinta entrega de la popular franquicia, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar pone a dos actores consolidados, Johnny Depp y Javier Bardem, frente a frente. El primero, en la piel del excéntrico pirata Jack Sparrow, tendrá como rival al temible capitán Salazar, que acaba de escapar del Triángulo del Diablo con el objetivo de acabar con todos los piratas. Para evitarlo, Sparrow tendrá que encontrar el legendario Tridente de Poseidón, en una aventura dirigida por Joachim Ronning en la que se reencontrará con su antiguo compañero Will Turner (Orlando Bloom).

De la novela. Basada en la novela gráfica homónima de Daniel Clowes, Wilson llega a los cines de la mano de Craig Johnson (The Skeleton Twins) para mostrar la cómica historia de ese cuarentón neurótico y solitario que descubre que su exmujer tuvo una hija de la que él es padre y la dio en adopción. Aunque ha pasado mucho tiempo y la chica ya es adolescente, Wilson le propone a su antigua pareja conocer juntos a la joven, pero el ansiado encuentro no será tan feliz como él espera.

Valonia independiente. Comedia y drama se funden en El rey de los belgas, un filme de Peter Brosens que tiene como protagonista al Rey Nicolás III, que está de visita oficial en Estambul cuando recibe la noticia de que Valonia ha declarado su independencia de Bélgica . Decidido a regresar de inmediato a su país, el monarca se topará con que una tormenta ha provocado que se cierren el espacio aéreo y las comunicaciones, pero con la ayuda de un cineasta inglés y un grupo de músicos búlgaros, logrará cruzar la frontera tras una intrépida aventura por los Balcanes.

La pintora. La actriz Carla Juri se mete en la piel de Paula, una alemana que, a finales del siglo XIX intenta cumplir su sueño de ser pintora y triunfar en el mundo del arte a pesar de todos los obstáculos que se cruzan en su camino y de la clara discriminación que sufren las mujeres en el mundo del arte. Dirigida por Christian Schwochow, Paula mostrará el valor de mujeres como la protagonista, que rechazó las convenciones establecidas mientras florecía en la comunidad artística de Worpswede, donde entabla amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria Rilke.

Política, misterio y religión. Desde Italia llegan Las confesiones, un drama con dosis de suspense que se desata cuando Daniel Roché, director del Fondo Monetario Internacional asiste a una reunión del G8 con los economistas más importantes del mundo, acompañado por un monje italiano al que invitó para que le confesara, en secreto, tras el encuentro. Pero Roché, uno de los hombres más influyentes del momento, aparece muerto a la semana siguiente y los economistas, reunidos en el hotel de lujo donde se producen los hechos, intentarán descifrar cuál es el misterio que hay detrás de la víctima.

El cine según Tavernier.Las películas de mi vida, por Bertrand Tavernier propone un viaje por el cine francés, desde los años 30 hasta principios de los 70, a través de las figuras que, como el título del filme indica, marcaron la vida del cineasta galo. Entre ellos, algunos tan reconocidos como Jacques Becker, Jean Renoir, Jean-Pierre Melville, Marcel Carné o Jean Gabin, que constituyen la base de un documental realizado desde el propio testimonio de Tavernier -autor de filmes como Alrededor de la medianoche (1986) o La vida y nada más (1989)- que permite conocer cuáles son sus principales referencias cinematográficas.

Drama maternal. Cinta japonesa dirigida por Yôji Yamada, en Nagasaki, recuerdos de mi hijo Nobuko es una mujer fuerte, pero llena de cicatrices, que trabaja como partera tras haber perdido a su hijo Koji, que murió tres años atrás durante el ataque con la bomba atómica y que, convertido en fantasma, sigue visitando cada día a su madre para hacerla recordar momentos agradables de su pasado.

Problemas familiares. Tras el fallecimiento de su madre, la joven Stacey se marcha a vivir con su tío Will a un pintoresco rincón de Irlanda, pero pronto descubrirá que la relación Entre los dos no marcha bien porque la situación personal de cada uno es complicada: Will ha salido de la cárcel en libertad condicional y Stacey sufre narcolepsia.

Comedia argentina. El argentino Juan Taratuto pone la nota romántica en la cartelera de esta semana con Me casé con un boludo, una comedia amorosa que tiene como protagonistas a Fabián Brando y Florencia Córmik, dos actores que comienzan su romance en el rodaje de una película y que terminan casados casi sin conocerse.