"Esto es un gran reto"

Seis partidos. Seis finales. Es lo que tiene por delante Javi Carrasco al frente del Betis Energía Plus en busca de un milagro en forma de salvación. El sevillano, un hombre de la casa que ha sido asistente de Joan Plaza, Aíto García Reneses, Scott Roth, Luis Casimiro, su rival este domingo, Zan Tabak, Alejandro Martínez y, por último, Óscar Quintana, por lo que tiene tablas para afrontar este desafío que supone mantener al cuadro verdiblanco en la ACB.

Carrasco se hará cargo del conjunto hispalense hasta el fina de temporada y puede que esto sea un banco de prueba cara al próximo curso, sea en la categoría que sea. Para que un segundo entrenador dé un paso adelante alguien debe apostar por ellos y así les pasó en su día a Diego Ocampo, Sito Alonso, Carles Durán, Jota Cuspinera o el propio Tabak, entre otros, por citar alguno de los casos más recientes.

Tenemos que ser más solidarios, mejorar en defensa y, en definitiva, jugar más intensos"

No será el choque ante el Gran Canaria su debut en ACB, ya que en la 2014-2015 dirigió (de manera oficiosa eso sí) al entonces Baloncesto Sevilla en Tenerife frente al Iberostar en el tiempo que transcurrió entre la destitución de Roth y la contratación de Casimiro, aunque el acta lo firmó Audie Norris. Perdió ese partido. Pero sí ejerció como tal en la Eurocup y ganó al Lietuvos Rytas por 88-82.

"Es un gran reto, estoy agradecido por la oportunidad y por la confianza del club, tengo la sensación de que esto lo podemos sacar adelante perfectamente", manifestó a los medios de la entidad, en los que apuntó la importancia de afrontar lo que queda de competición como un grupo unido, pese a las dificultades: "Tenemos que sacarlo todos juntos, no es la circunstancia que me hubiera gustado, pero eso ya no importa, es la realidad que es. Hay que estar todos unidos y cambiar la situación. Podemos hacer cosas para cambiar la dinámica y trabajaremos para ello".

Carrasco será el tercer entrenador del curso y, evidentemente, no es lo ideal. Sin embargo, llega con la mayor de las confianzas, el deseo de hacer bien las cosas y ganas de trabajar para ayudar a mejorar al equipo. "Tenemos que ser más solidarios, mejorar en defensa y, en definitiva, jugar más intensos y unidos".

El estreno será complicado, ante el Gran Canaria de Casimiro, Balvin y Radicevic, viejos conocidos en Sevilla. "Es un conjunto de play off y Eurocup en los últimos años. Tememos que ir a por el partido porque nos quedan seis y tenemos que ir a muerte en todos", aseguró el sevillano, que se acordó de la afición cara a una recta final en la que el club y la ciudad se juegan mucho: "Como siempre empiezo agradeciendo el apoyo que nos han dado hasta ahora y, humildemente, le pido a la gente que siga así, porque en estos momentos necesitamos todo el apoyo posible. Tenemos que estar unidos", afirmó.