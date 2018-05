La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 33 años de cárcel, a su mujer a 15 y a Correa a 51

El PP ha sido condenado, como persona jurídica, a pagar 245.492 por lucrarse de la trama Gürtel a través de sus ex alcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y a la ex mujer de este último, la ex ministra Ana Mato, al pago de 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su ex marido obtuvo de la red corrupta.

La Audiencia Nacional ha condenado a 33 años y 4 meses de cárcel al ex tesorero del PP Luis Bárcenas por la primera época de Gürtel (1999-2005), a su mujer a 15 años y al cabecilla de la trama, Francisco Correa, le ha impuesto 51 años y 11 meses de prisión.

La Audiencia Nacional ha absuelto a Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, y a otros siete acusados en el juicio por la primera época de la trama Gürtel, sobre la actividad de la red mafiosa liderada por Francisco Correa entre los años 1999 y 2005.

Además de El Bigotes, a quien la Fiscalía pedía una pena de 5 años y 2 meses de cárcel, han sido absueltos Luis Valor San Román, ex director del Ayuntamiento de Majadahonda; Jacobo Ortega Alonso, hermano de Guillermo Ortega; José Antonio Sáenz Jiménez, ex concejal de Pozuelo de Alarcón, y cuatro personas vinculadas a empresas de la trama: Carmen García Moreno, Antonio Martín Sánchez, Juan Ignacio Hernández Rodríguez e Inmaculada Mostaza.

El Bigotes está considerado el hombre en Valencia de Francisco Correa y responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events -empresa de eventos de Correa-, que obtuvo numerosos contratos públicos y actos electorales en la Comunidad Valenciana.