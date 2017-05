El Congreso pide exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves con la abstención del PP y ERC la iniciativa del PSOE que pide al Gobierno un nuevo impulso de la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ya que Unidos Podemos finalmente se ha sumado a esta propuesta.

La proposición no de ley se debatió el pasado martes en el pleno y entonces, contra todo pronóstico, no concitó el respaldo unánime de los partidos de izquierda, puesto que Unidos Podemos y ERC -que ha decidido abstenerse- consideraban su contenido insuficiente.

Podemos había amenazado también con la abstención si los socialistas no aceptaban sus enmiendas pero, aunque finalmente el PSOE no ha aceptado ninguna de sus propuestas, han decidido votar a favor del texto y no verse retratados como los que impedían que saliera adelante la iniciativa.

Gracias a ello la propuesta se ha aprobado con 198 votos a favor, sólo uno en contra y 140 abstenciones.

En Unidos Podemos lamentan "profundamente" que el PSOE no haya aceptado avanzar más y que no se haya podido "ir más allá", pero "por responsabilidad", según decía el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, han decidido votar sí a todo lo que suponga un impulso a la Memoria Histórica.

Iglesias también ha arremetido contra el PP que, a su juicio, "demuestra que tiene un problema con la Memoria democrática" y sigue "enclaustrado en la mentalidad franquista".

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Doménech, ha hecho hincapié en que se debería haber concretado que la exhumación de fosas fuera asumida por el Estado como responsabilidad pública e instado también a la anulación de los juicios del franquismo, dos de las propuestas que Podemos planteaba en sus enmiendas que han sido rechazadas.

Con el voto a favor de Unidos Podemos y de Ciudadanos, y la abstención del PP y ERC, el PSOE saca adelante su iniciativa, aunque su aprobación puede quedarse en un gesto simbólico, ya que al tratarse de una proposición no de ley que simplemente insta al Ejecutivo, el Gobierno no está obligado a cumplirla.

Desde el PSOE, el diputado Gregorio Cámara ha considerado que pese a que el Gobierno no esté obligado jurídicamente a adoptar estas medidas, sí tiene un mandato político de seguir las orientaciones del Congreso, pues "orientar" al Ejecutivo es una de las funciones del Parlamento.

Para los socialistas la exhumación de los restos de Franco es imprescindible para "resignificar" el Valle de los Caídos, según ha dicho Cámara, quien destaca la importancia de que la proposición no de ley aprobada inste a "recuperar todas políticas publicas que se derivan" de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a impulsar otras.

Cámara se ha felicitado por su aprobación, que debe servir -ha indicado- para empezar a resolver lo que todavía es una "asignatura pendiente" en la democracia española y está convencido de que el Gobierno tiene que seguir el mandato del Congreso.

Además de la exhumación de los restos de Franco, la proposición no de ley de los socialistas reclama también al Ejecutivo trasladar a José Antonio Primo de Rivera a un lugar "no preeminente" del edificio.

También pide la elaboración de un censo completo de las infraestructuras realizadas con trabajos forzados para colocar placas en memoria de los represaliados, así como estudiar la creación de bancos de ADN para la identificación de desaparecidos.

Suprimir cualquier tipo de subvención a entidades que ensalcen o defiendan la dictadura o estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana son otras de las medidas.