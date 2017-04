Ignacio González pasa la noche en un calabozo individual de seis metros cuadrados y videovigilado

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que este miércoles fue detenido en el marco de la Operación Lezo sobre corrupción en el Canal de Isabel II, ha pasado la noche en un calabozo individual de seis metros cuadrados y con videovigilancia, han informado fuentes próximas al caso.

La Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos tiene 20 calabozos, la mayoría de ellos individuales, a excepción de dos, que son dobles. Además de González otros seis detenidos en la operación, han pasado la noche en celdas individuales, entre ellos su hermano Pablo González, y su cuñado, José Juan Caballero.

Además de los tres parientes, también han pasado la noche en Tres Cantos el ex presidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) Edmundo Rodríguez Sobrino, junto a su secretaria, Clarisa Guerra, además de la ex directora financiera del Canal de Isabel II Maria Fernanda Richmond, y el ex director general del Canal Adrián Martín.

Todos han optado por celdas individuales, que son totalmente blancas, de seis metros cuadrados, sin ventanas, y sin esquinas ni picos ni elementos que permitan que el detenido pueda proceder a autolesionarse. Además, cuenta con una cama simple, con colchón y mantas si lo pide el recluso y las aperturas y los cierres son automáticos.

Como es habitual en estos casos, se le ha desprovisto de reloj, móvil y cordones por seguridad en la celda, donde, como consecuencia de la falta de ventanas, no hay luz natural.

Las mismas fuentes han señalado que por motivos de seguridad, el resto de detenidos han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Las Rozas, a pesar de que en Tres Cantos había unidades vacías.

Se prevé que a partir de esta tarde los detenidos, de menor a mayor responsabilidad en la trama, tras la toma de manifestación, vayan pasando a disposición judicial. En el caso de Ignacio González, está prevista su declaración ante el juez para este viernes. Hasta ahora no ha declarado en dependencias policiales y todo apunta, según las mismas fuentes, a que se acoja a su derecho a no declarar y hacerlo directamente ante el magistrado.

El abogado de Ignacio González se ha separado muy pocas horas de su cliente, pues este miércoles estuvo hasta última hora de la noche en Tres Cantos, después de haberle acompañado durante los registros que sumaron 15 horas en su casa, en una urbanización de Aravaca y en el despacho de la calle Alcalá que abrió cuando dejó de ser presidente del Gobierno madrileño.

A primera hora, el letrado volvía a Tres Cantos. Según la normativa, el abogado sólo puede estar presente minutos antes de la declaración de su cliente, durante la misma o en los registros efectuados, como ocurrió en el día de su detención, donde se le pudo ver entrar y salir de la vivienda.

Menú de 2.000 calorías

Por otro lado, González y el resto de detenidos podrán degustar un menú de aproximadamente 2.000 calorías, con una ensalada e hidratos de carbono mediante barritas o pan, además del postre. Por otro lado, se les da también agua embotellada.

Este es el menú previsto para los acusados de esta trama de corrupción, más completo que el bocadillo que consumió este miércoles al mediodía el ex presidente de la Comunidad, durante el registro en su domicilio de Aravaca.