Pedro Sánchez respaldará al Gobierno en los recursos ante el Constitucional contra Puigdemont

Antes de que Pedro Sánchez llegase al salón donde se ha celebrado el Foro Joly, se entrevistó con Susana Díaz en una habitación del mismo hotel NH. Algo menos de media hora. La nota merece la pena ser contada, ya que ambos líderes, los que se enfrentaron en las elecciones primarias, no se veían para hablar desde haces muchos meses. Cabe hablar, al menos, de distensión.

Pedro Sánchez recordó que tal día como hoy, pero hace dos años, aceptó la propuesta del Rey para ser investido ante la negativa de Mariano Rajoy. Desde entonces, según el secretario general del PSOE, se ha certificado que en España sólo queda una derecha, aunque "es bicéfala"; una izquierda descabalgada a causa de "no haber comprendido la soberanía nacional" de España, que es Podemos, y la única izquierda útil, que es la que el lidera. De este modo, Pedro Sánchez descarta cualquier tipo de apoyos a Rajoy para alargar una legislatura que considera "muerta y agotada". No apoyará los Presupuestos de 2018, pero sí respaldará los recursos ante el Tribunal Constitucional que busquen el mantenimiento de la legalidad en Cataluña. "Hay que pasar la negra página de Puigdemont", ha dicho.

En el foro ha habido dirigentes susanistas, comenzado por la propia presidenta andaluza, y algunos de los escasos pedristas que había en Andalucía hace dos años, como Francisco Toscano, Rafael Román y Alfonso Gómez de Celis, ahora en la Ejecutiva de Ferraz. Cualquier pregunta o alusión tendente a abrir esa vieja herida en el PSOE andaluz, fue convenientemente despejada por este ex jugador de baloncesto.

Pedro Sánchez apoyará al Gobierno si éste recurre la elección de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán, donde su investidura se celebrará la próxima semana. "No puede haber en Cataluña un presidente inconstitucional, hay que pasar la negra página de Puigdemon", sentenció. Y dijo: "El independentismo tiene la mayoría parlamentaria, pero no la mayoría social, y Cataluña debe volver a contar con un Gobierno que sea el de todos", añadió. En ese sentido, Pedro Sánchez no se va a mover un ápice de lo que ha venido siendo su postura ante el desafío separatista.

Y no lo va a hacer, entre otras razones, porque le ha salido bien. O porque no le ha salido tan mal como al PP o a Podemos. A excepción de Ciudadanos, las elecciones del 21 de diciembre han sido un fracaso para los partidos constitucionalistas, pero a Podemos aún le queda pasar factura en el resto de España. Por eso, Sánchez, y esto es lo que trató de explicar en el Foro Joly, sostiene que se ha quedado solo como líder de la oposición, no ya por número de escaños, sino porque sitúa a Pablo Iglesias en el fuera de juego y a Ciudadanos, junto al PP. Se ha abierto "una guerra fría" entre el PP y Ciudadanos, dentro de la "derecha bicéfala". Tampoco hay que ser Pedro Sánchez para verlo. A pesar de que los naranjas y los azules son aliados en el Congreso, la aproximación electoral entre ambos hacen que salten chispas.

Por eso, Pedro Sánchez sostiene que éste es "un Gobierno agotado con una legislatura acabada", ya que ni puede sacar los Presupuestos de 2018 (le ha fallado el PNV) ni avanzará en acuerdos con Ciudadanos, por una cuestión electoral. "Es un Gobierno, además, en estado de shock como consecuencia de sus resultados en Cataluña", apostilló.

Ante eso, Pedro Sánchez ha presentado en Sevilla sus "10 propuestas de país", en torno a la cual quiere hacer pivotar su labor de oposición desde ahora a las elecciones generales. Una de ellas es la gratuidad de las primeras matrículas universitarias, que tal como recordó es una propuesta hecha realidad de la Junta de Andalucía. En ese caso, los universitarios andaluces no pagan la matrícula siempre que hayan aprobado el año anterior; es decir, por créditos superados, créditos gratuitos. No hay gratuidad, de momento, en el primer curso de la universidad.

El Gobierno de Susana Díaz ha puesto en marcha esta fórmula este mismo curso, con un coste bastante bajo, de poco menos de 30 millones de euros, debido a que el coste ya estaba siendo bastante subvencionado por la Junta. En algunos países europeos punteros, como Francia y Alemania, la matriculación también es gratuita o se acerca mucho.

Otra de esas 10 propuesta es el anunciado impuesto a la banca para pagar una parte, muy pequeña, del coste de las pensiones, unos 1.000 millones de euros. También incluye la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica con el Gobierno de Rajoy. Su idea pasa por aumentar el gasto público que se destina a las comunidades, y quiere incluir la tasa de paro como uno de los criterios de reparto de los fondos. Esto es un guiño a las aspiraciones de la Junta, que también habla del desempleo como criterio para considerar. Pedro Sánchez y Rajoy ya han comenzado a tratar del nuevo modelo, pero desde el Gobierno central no se da ninguna señal de desbloqueo. Como recordó, y con independencia de las negociaciones que habrá con las comunidades, el Congreso es la institución que aprueba la reforma de esta ley, por la que es necesaria la contribución de los socialistas.

El listado de propuestas se cierra con la reforma de la Constitución, que debe incluir, en su opinión, la reforma electoral, el final de los aforamientos y el blindaje de algunos servicios, que deben pasar a ser fundamentales, como el de la vivienda.

Pedro Sánchez sorteó tanto las preguntas incómodas respecto a su anterior relación con el PSOE andaluz como al concepto de "plurinacionalidad" que él mismo había defendido. Otra lección aprendida. Ni naciones ni nacionalidades históricas ni nuevos términos para el debate. "Cada comunidad es lo que viene en su Estatuto de autonomía". Sánchez le ha visto las coletas al perro catalán.