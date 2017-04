Rufián: "Pujol es lo peor que le ha pasado a Cataluña junto con C's"

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha considerado que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol "es lo peor que le ha pasado a Cataluña y a la política catalana junto con C's" y ha confiado en que los problemas judiciales de la familia no perjudicarán al proceso soberanista catalán.

"Es un capo, un político que, como tantos otros, pensaron durante mucho tiempo que este país era su negocio, su casa. No sé si he sido lo suficientemente claro", ha expuesto en una entrevista de Europa Press, en la que ha lamentado que ERC tenga que responder por los problemas del expresidente.

Rufián considera que Pujol es para ERC lo que Venezuela para Podemos: "A Podemos le preguntan siempre por Venezuela; a nosotros nos preguntan por Pujol. No pasa nada. La buena noticia es que nos sabemos la respuesta".

El diputado republicano lamenta que su partido tenga que explicarse por un "señor que primero pactó con Felipe González (PSOE) y luego con José María Aznar (PP) y que llegó a ser español del año" -título que le otorgó un diario en 1985-, y asegura que el expresidente que no es independentista.

Rufián ha ironizado que, si no le falla la memoria, el proyecto político del expresidente catalán nunca estuvo relacionado con el soberanismo y concluye: "Quien piense que Pujol tiene alguna cosa que ver con el proceso de autodeterminación, me sabe muy mal, pero no".

El republicano ve injusto tener que dar explicaciones sobre casos que afectan al PDeCAT -con quien ERC gobierna la Generalitat-, y recuerda que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no tiene que responder por los que afectan al PSC o al PSOE, pese a gobernar con los socialistas catalanes esta ciudad.

Rufián también considera que es "innegable que la actual Convergència -el PDeCAT- ha pagado según qué casos de corrupción", y considera que se demuestra con los resultados electorales que está cosechando el partido de Artur Mas.

"Antes tenía un número de diputados determinado y ahora tiene otro y según las encuestas tendrá otro. Para nosotros no es una buena noticia porque necesitamos las fuerzas políticas de este proceso muy fuertes", reflexiona.

Explicaciones y dimisión

Preguntado por los casos de corrupción que afectan al PP, ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería dimitir o, al menos, dar explicaciones en el Congreso, pero concluye que no pasará ni una cosa ni otra: "Tiene las mayoría para no tener que hacerlo", lamenta.

"Rajoy ganó las elecciones después del 'Luis sé fuerte' -mensaje del presidente a Bárcenas-", continúa Rufián, y concluye que la única amenaza para cambiar el 'statu quo' en España es el proceso soberanista catalán, no la oposición.

Rufián argumenta que la celebración de un referéndum desencadenaría en el resto de España un conjunto de cambios que ahora mismo no puede impulsar Podemos por carecer de fuerza: "La principal derrota que Rajoy ve en su horizonte es Cataluña. No hay ninguna otra amenaza".

El candidato republicano se ofrece a Podemos para iniciativas conjuntas en el Congreso, pero pide que colaboren con un referéndum en Cataluña lo avale o no el Estado: "Les ayudaremos a cambiar su país, pero que nos ayuden a cambiar el nuestro".

Advierte a Podemos de que el referéndum sí sería una verdadera derrota para Rajoy, y no "hacer ver que puedes hacer mociones de censura que no puedes hacer, o hacer ver que puedes ser presidente del Congreso cuando no lo puede hacer, o regalar juego de tronos al Rey".