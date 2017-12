Albiol admite que planteó su dimisión pero Rajoy le pidió esperar

El líder del PPC, Xavier García Albiol, planteó el jueves a Mariano Rajoy la posibilidad de dimitir en una conversación que ambos mantuvieron tras la elecciones catalanas, en la que, sin embargo, el presidente del Gobierno y del PP le pidió esperar por no considerarlo oportuno en este momento.

Fuentes conocedoras de esa conversación explicaron que la noche del jueves, después de conocerse los malos resultados para el PPC -que se quedó con tres diputados frente a los once que tenía- Albiol habló con Rajoy y le subrayó la posibilidad de que el partido abriese un nuevo periodo y se tomasen ya decisiones. Pero Rajoy le pidió que se mantuviese en el cargo por no considerar que fuese el momento para marcharse. Ayer, el candidato del PPC a la Presidencia de la Generalitat conversó también con el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, que le ratificó el deseo de Rajoy de que siga por ahora al frente de los populares catalanes. Otras fuentes populares explicaron que Albiol ha hablado con varios dirigentes nacionales y todos coincidieron en pedirle que no dimita ahora.

En unas declaraciones antes de asistir a la reunión del comité ejecutivo nacional del PP, Albiol admitió que dimitir sería "lo más fácil" para él tras los malos resultados obtenidos, pero no lo va a hacer porque dejaría al partido en una situación "muy delicada".

Añadió que corresponde a "todos" trabajar para reflexionar, analizar los resultados y "aportar una solución", y reconoció que "debe haber un replanteamiento muy profundo" en el PPC, que ha de hacerse "desde la serenidad, la responsabilidad, la coherencia y la generosidad". Y la generosidad para él hace que se deban tomar las decisiones que correspondan "en el momento adecuado".

Según las fuentes consultadas, la dirección explicó a Albiol que no es el momento de que se abra en el PP una discusión interna para ver quién es el próximo líder. Recuerdan además que hay posibilidades de que el PPC obtenga un cuarto escaño en Tarragona, que ha perdido por once votos, y que podría recobrar con el sufragio de residentes ausentes.