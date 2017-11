Zoido admite que la llegada de inmigrantes "colapsa el sistema" y defiende su traslado a la cárcel de Archidona

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha admitido este martes que "la llegada masiva de inmigrantes" registrada en las últimas semanas a las costas españolas "ha colapsado el sistema" y ha obligado a enviar a personas rescatadas en el mar al centro penitenciario de Archidona (Málaga).

Zoido, en una entrevista en Onda Cero, ha recordado que "el destino" de los inmigrantes irregulares "será devolverlos a su país cuando se hayan cumplido todos los trámites judiciales". Entretanto, según ha afirmado, permanecerán en el nuevo centro penitenciario de Málaga que aún no ha entrado en funcionamiento y que, según ha precisado, "todavía no es" una cárcel. "Se ha construido para ello pero no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen, ni el personal de instituciones penitenciarias", ha explicado el titular de Interior.

Los inmigrantes trasladados a Archidona "están igual que en los CIES" que se encuentran "desbordados", según ha explicado el ministro, que ha justificado la decisión para evitar tener que alojarlos "en campamentos como se han visto en otros países". Zoido ha explicado que el centro penitenciario está dotado con "nuevas tecnologías, calefacción, enfermería, televisión y campos de deportes (entre otros)" para garantizar las condiciones de los internos.

Asimismo, el titular de Interior ha admitido la necesidad de "cortar el efecto" llamada con la devolución de los inmigrantes "ahora que está cundiendo nuevamente que Europa está saliendo de la crisis". Según los datos aportados por el ministro, la llegada de embarcaciones en las últimas semanas se han incrementado en un 190 por ciento con respecto a 2016.

"Sin perder de vista la solidaridad, porque tenemos que ser humanitariamente muy comprensivos con la situación, hay que cumplir la ley porque sino sería imposible poder controlar la presión migratoria que ahora sufre Europa, pero sobre todo la cantidad de personas que serían víctimas del tráfico de seres humanos", ha concluido Zoido.