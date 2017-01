"Rosalía Land"

El país de Rosalía es un país de matrimonios de "vida personal llena" que nunca hablan de trabajo, de visitas a bancos que no parecen bancos, de millones que aparecen mágicamente en cuentas corrientes y de mucha "convivencia", que no "connivencia", entre las cuatro paredes de su reino.

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, ha dejado claro este lunes en el juicio de Gürtel que no es tonta y se entera "de todo" lo que pasa en su casa, pero fuera de ella se pierde un poco.

Más allá del umbral no sabe a qué se dedica exactamente su marido -ni dentro ni fuera del PP-, no conoce de cuántas cuentas es titular ella ni está enterada de ninguno de los innumerables negocios que describió Bárcenas al tribunal (maderas, arte, soja, acciones...).

Esas operaciones le reportaron 48 millones en Suiza, el doble de los años de cárcel a los que se enfrenta su mujer por ayudarle a ocultar el dinero, una "connivencia" que ella ha negado y ha transformado, en todo caso, en "convivencia".

Durante los 50 minutos que ha durado la declaración ante su abogada y después de escuchar, muy seria, las preguntas que no ha podido hacerle la fiscal, de su boca han salido muchos "jamás", "nunca" y "ninguno", y muchas veces las palabras "mi marido", en un interrogatorio que ha parecido más un alegato a la ignorancia.

Tras 33 años juntos nada sabe ella de su trabajo, pero, que quede claro, por decisión personal.

En la sala de juicios de la Audiencia Nacional casi se podía escuchar una música de fondo cuando Rosalía ha afirmado que no es ese "el tipo de relación" que tienen ellos, una pareja que, "afortunadamente" y gracias a "una vida personal llena", no necesita tocar esos temas en sus conversaciones.

¿Para qué hablar de cuentas en Suizas, de millones y esas cosas? Eso lo dejaba enteramente en sus manos. "Me parece ridículo que vuelva a afirmar la confianza absoluta que tengo en mi marido: es la realidad".

Tan real como que en Suiza ir al banco "no tiene nada que ver" con España: "Yo entraba en un edificio, mi marido me decía que tenía una reunión. Entrábamos por el garaje, subíamos a los despachos, nos sentábamos en una sala de espera hasta que le llamaban. Yo me quedaba allí hasta que mi marido terminabay nos íbamos". Y al salir, ni una palabra, de vuelta a hablar de "otras cosas".

Rosalía ha explicado que, aparte de gestionar la casa, se dedicaba, más como hobby que como profesión, al mundo del arte, porque le gusta "muchísimo" (aunque ha dejado claro nada más empezar que no tiene carrera). Por eso su marido puso a su nombre o le regaló, según se mire, varios cuadros que la Fiscalía sospecha eran operativas de blanqueo.

Ella, mientras, firmaba todo lo que él le ponía delante, pero lo hacía "siempre" en su reino. Apertura de cuentas en España y en el país alpino, movimientos de capitales, compraventa de acciones, declaraciones de la renta... Todo lo rubricaba en casa sin mirar, porque, ha confesado, nunca ha dudado de él.

"Nunca he perdido la confianza en mi marido; es que no tengo absolutamente ningún motivo para hacerlo", ha dicho, con él mirándola atento unas filas más atrás, y ha añadido, al compás de la melodía: "Todo lo que hace él, parece una estupidez decir esto, me parece bien".

Su relación con el PP

Sobre su relación con el PP y los puestos que desempeñó Bárcenas, Iglesias ha dicho que "no sabía en que consistían las funciones de tesorero, aunque sí sabía que era un puesto político".

La esposa de Bárcenas trabajó tres años en Alianza Popular, de 1983 a 1986 como secretaria, pero después abandonó la formación y no volvió a participar en actos con el PP hasta que su marido fue elegido senador."Tardé muchos años en volver al partido; cuando era senador sí le acompañé pero no con frecuencia", ha precisado Iglesias, que ha asegurado que tiene relación con algunas personas del PP.

Ha dicho tener una "relación cercana" con Álvaro Lapuerta porque era tesorero del partido y entre él y su marido existía una relación importante. "Hemos cenado los dos matrimonios", ha agregado.

También mantiene una relación de amistad con el ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís y con el supuesto testaferro de Bárcenas Iván Yáñez, mientras que se ha referido al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la ex ministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, como un "amigo".

Asimismo, ha ratificado sus anteriores declaraciones en sede judicial cuando afirmó que no había participado ni en la gestión del patrimonio familiar ni en las declaraciones de la renta.