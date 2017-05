Raíces y alas para celebrar

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, siempre aprovecha el acto institucional del Día de la Provincia, cada 23 de mayo, para lanzar mensajes políticos. Y ayer, el más claro que dejó tenía que ver con la "idiosincrasia" de Sevilla, una "tierra generosa, abierta, mestiza y multicultural", que se identifica plenamente con los valores de Andalucía, España y la Humanidad, dijo: "integradora", insistió. "No engañamos a nadie, ni hacemos guiños fáciles para obtener réditos políticos ni electorales", en tiempos de "política difusa y escurridiza". Llamó a la unidad y a la colaboración institucional y entre ciudadanos para avanzar.

Muchos vieron en esas palabras alusiones a la situación política del país o a la del partido que Villalobos preside en Sevilla, en plena resaca de las primarias y que ayer desplegó menos cargos institucionales que otros 23 de mayo, aunque estuvieron varios consejeros (las de Hacienda y Cultura y el de Turismo), delegados territoriales, la presidenta provincial, Verónica Pérez, o el diputado Antonio Pradas. Pero los protagonistas no fueron los políticos, sino las 12 personas y entidades galardonadas, ejemplo de la combinación perfecta de raíces y alas, según Villalobos: "Raíces, para no perder nunca el referente de lo que somos" y "alas, para proyectar hacia dónde queremos ir", que "cumplen con la unidad al pensar, sentir y actuar de manera íntegra y armoniosa". Fueron sus biografías, las trayectorias y la visión que tienen de Sevilla las que dieron emoción a un acto, que se celebra coincidiendo con la publicación del decreto de la división territorial en provincias, en 1812, y que Villalobos aprovechó de nuevo para reivindicar al Gobierno central una financiación justa para los municipios, que deje invertir el superávit, que no se retrase el PER. También, esta vez, exigió a la Junta "adelantos certeros" para ejecutar los planes de empleo.

La primera en recibir la placa de la provincia fue Mercedes Molina, presidenta de Autismo Sevilla, entidad que se ha convertido en centro de referencia tras 20 años de trayectoria, con presencia además de en la capital en Osuna y Écija. Logró el primer aplauso intenso y cerrado. María del Monte -que derrochó desparpajo y compartió risas con Gervasio Sánchez y José Rodríguez de la Borbolla, sentados a su lado- fue la primera en ponerse en pie y tiró de todo el público, que llenaba la carpa instalada en el antiguo cuartel de la Puerta de la Carne, un oasis en la tarde asfixiante gracias al aire acondicionado. Le siguió la Fundación Cruzcampo, que impulsó entre otras cosas la escuela de hostelería, y cuya placa de honor fue recogida por su antiguo presidente, Julio Cuesta y el actual, Jorge Paradela. Otra ovación cerrada fue para la fundación de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, que desde Sevilla trabaja en clave nacional. También recibieron placas de honor los informativos provinciales de Canal Sur Televisión, que este 2017 cumplen 20 años, de los que se destacó que cuando se trata de algo que pasa en un pueblo siempre hacen el esfuerzo por estar y contarlo, esté lejos o cerca de la capital.

También se vivió un momento intenso con la entrega de la medalla de oro a las 17 rosas de Guillena -las mujeres que fueron torturadas y asesinadas al inicio de la Guerra Civil por no delatar dónde estaban sus maridos, militantes de izquierda-. Los diputados de IU, el de Participa y parte de los del PSOE se pusieron de pie y aplaudieron cuando al fondo de la sala se levantó una bandera republicana. Volvió a alzarse cuando el hijo de Francisco Granados Salvador, Macoco, el histórico militante del partido comunista en Cerro-Amate, recibió la suya, también a título póstumo.

Antes de que empezara el acto, en la carpa, dos mellizas de apenas tres años correteaban delante de sus abuelos. Eran hijas de Rocío González Torres, una niña a la que le gustaban los aviones y que cuando fue mayor se convirtió en la primera piloto en conseguir mil horas de vuelo en un F-18. La capitán Torres fue la número uno de su promoción. Es de Huévar, ahora forma parte de la patrulla Águila y, como dijo Villalobos, es "ejemplo de mujer de su tiempo que llega para quedarse". Recogió la medalla embarazada, de la mano de una sonriente Virginia Pérez, exultante ganadora de las particulares primarias del PP sevillano, que también va a ser mamá.

Un año después de que recibiera la medalla el cineasta Alberto Rodríguez, ayer lo hizo su mano derecha, el productor, director y guionista Gervasio Sánchez, artífice de películas que están dejando en la memoria de una generación muchos paisajes sevillanos, como pasó con La Isla Mínima y pasará con la serie de La Peste, "Contento -dijo- por contar historias d aquí que se disfrutan a nivel internacional".

El restaurador Juan Robles, también medalla de oro, destacó que en la provincia está toda la riqueza de la ciudad y fue arropado por sus hijos, que continúan la saga que arrancó con una modesta bodega. María del Monte se reivindicó como "muy de pueblo" antes de recibir la suya y se negó a dar consejos a la gente de los pueblos, "yo voy a los pueblos a recibir su sabiduría". Ainhoa Arteta, la soprano guipuzcoana, se mostró "orgullosa" de ser hija adoptiva de una madre "tan grande".

El último en recibir sus honores como hijo predilecto fue José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta entre 1984 y 1990, ponente del Estatuto de Autonomía Andaluza, que habló en nombre de todos los premiados: "Somos bienamados y reconocidos por una provincia famosa", "especialísima". Y lanzó una recomendación que encierra parte del sentido de actos como el de ayer: "Conozcan la provincia. Promuevan el conocimiento de la provincia y de los modos de vida de los sevillanos de la provincia. ¡Aprenderán la vida!". El aplauso fue generalizado.

Cerró el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, que como representante de la Junta, destacó que las políticas estarían "condenadas al fracaso" sin "capital humano que les ponga alma".