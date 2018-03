Europa pasa por los hechos

Al son marcado por Lorenzo Serra Ferrer, en el Betis ya se ha hablado sin tapujos durante la última semana de jugar la próxima temporada en Europa. Curiosamente, este planteamiento que no se había esbozado en público por parte de la clase dirigente aparece tras dos encuentros sin ganar -el empate ante la Real Sociedad en Heliópolis y la derrota en Mestalla-, por lo que en la visita al Alavés se antoja indispensable regresar con algún rédito para seguir apuntando, al menos, a esa séptima plaza que presumiblemente dará acceso a una competición europea.

No le gustó a Quique Setién sentirse presionado desde el propio club verdiblanco. Aseguró el preparador cántabro que no se trata de falta de ambición y que él es el primer interesado por conseguir ese logro, tanto por prestigio como por rendimiento pecuniario, pero le preocupa que el reto europeo se convierta en balanza definitiva para medir la temporada. Sostiene Setién que su proyecto se trabaja a largo plazo, esa medida de tiempo que no suele aparecer en el fútbol y menos aún cuando las voces autorizadas de un club ya hablan abiertamente de Europa.

Lo más inmediato para los verdiblancos es la visita a Mendizorroza de esta noche, donde lo aguarda un Alavés que ha convertido su estadio en un fortín desde la llegada de Abelardo Fernández a su banquillo. Seis victorias y un empate acumulan los vitorianos en sus siete últimos encuentros como local, una racha que le ha permitido salir del pozo e incluso disparar la ilusión para optar a objetivos impensables hace unos meses.

Acude con dudas Setién para confeccionar su alineación. Las ausencias de Guardado y Joaquín condicionan el once del técnico, que sí viene dándole vueltas al estilo. Pretende el técnico mantener esa solidez conseguida desde la elección por el sistema de tres centrales y dos carrileros, pero también necesita mejorar las prestaciones del ataque, sobre todo para recuperar la efectividad con la que deslumbró durante parte del campeonato. Jugadores como Tello, Rubén Castro o Sergio León, suplentes en Mestalla, cuentan con posibilidades de aparecer entre los elegidos en el arranque para buscar esa mordiente en ataque pérdida en los últimos duelos. Incluso Setién ha meditado recuperar el 4-3-3 que fue marca de la casa en la primera vuelta y con el que el Betis se convirtió en un equipo con un ataque poderoso.

Más definido tiene sus planes Abelardo. No se esperan grandes novedades en el equipo inicial del técnico asturiano, más allá de las dudas en la vanguardia. El regreso de Munir, tras cumplir sanción, y las molestias que ha arrastrado Guidetti durante la semana abren el abanico en la delantera, con Sobrino como alternativa para ocupar su sitio. El empuje de Pina y Manu García en la medular o el de Ibai y Pedraza por las alas sí estarán en la libreta de un Alavés cuyo objetivo prioritario pasa por dejar su portería a cero.

Muy lejos queda ese Alavés que apareció por Heliópolis en el mes de octubre y que ofreció una pobre imagen, pese a que también salió perjudicado en varias decisiones arbitrales. Abelardo le ha cambiado la cara a los vitorianos, que incluso compitieron hasta cuartos de final en la Copa del Rey y que ahora quieren continuar con esa escalada liderada por el asturiano.

El precedente más inmediato en Primera, de la pasada temporada, también favorece a los vitorianos. Entonces, Víctor Sánchez del Amo, técnico heliopolitano, planteó un once muy defensivo que salió derrotado de Mendizorroza con un gol de Deyverson y que castigó esa idea de fútbol tan conservadora.

Ahora, la realidad bética es bien distinta. Los verdiblancos quieren entrar en las diez últimas jornadas del campeonato con opciones de auparse a la zona europea y eso pasa ineludiblemente por obtener rédito en tierras vitorianas. Si las palabras de la clase dirigente e incluso del entrenador han apuntado esta semana a ese objetivo europeo, esta noche cuando Del Cerro Grande dé inicio al encuentro será la hora de los hechos.