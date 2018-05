Guardado, agradecido a la afición del Betis, apunta al Mundial

El mexicano Andrés Guardado ha pasado esta madrugada por el quirófano para solucionar su problema en el peroné que venía arrastrando en las últimas semanas con el Betis. Tras la operación, que no le impedirá disputar el Mundial con México, el centrocampista ha dejado un mensaje de agradecimiento a la afición bética en las redes sociales.

"Como ya saben mi temporada tuvo que terminar antes de tiempo pero quiero agradecer a toda la familia bética por este año inolvidable lleno de momentos que voy a recordar siempre! ... gracias por ayudarme a demostrar que no me equivocaba al venir aquí y por hacerme sentir en casa desde el primer día ! ... hoy mi vida me pone un reto más para llegar bien la mundial pero gracias por todo el apoyo! Hoy con mucho orgullo puedo decir que estoy loco de la cabeza y que soy parte del Euro Betis", ha expuesto Guardado.

Antes, el mexicano, en Torreón, norte de México, se puso en manos del doctor Jorge Clifton, que le realizó al volante un lavado quirúrgico y una descompresión del nervio peroneal por atrapamiento, de acuerdo con un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. "El kinesiólogo Carlos Peçanha y el doctor José Luis Serrano, miembros del área médica de la selección nacional de México, quienes acompañaron a Guardado, mencionaron que la operación fue exitosa y esperan una pronta recuperación", agregó la nota.