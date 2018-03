Joaquín será baja contra el Alavés

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, admitió este sábado en rueda de prensa que "es probable" que su capitán, Joaquín Sánchez, "no esté el lunes" en el partido contra el Alavés en Vitoria, ya que "ha tenido un problema muscular que no es muy importante", pero no desea "ponerlo en riesgo".

Setién recordó que el extremo portuense "lleva acumulado muchos minutos", por lo que "en principio no" va "a contar con él", al contrario que con el defensa Marc Bartra, que "arrastra un problema" pero irá convocado, mientras persiste la duda del centrocampista mexicano Andrés Guardado, quien "no termina de estar bien" de sus molestias.

El preparador verdiblanco sí adelantó que "es posible que vaya citado" el extremo costarricense Joel Campbell, quien está "mejor" de la lesión que le ha impedido jugar esta temporada y, aunque "ha hecho pocos entrenamientos de calidad", está "buscando el momento para darle los minutos que necesita y quiere".