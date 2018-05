Setién: "Yo quiero que Fabián se quede"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha sido protagonista en Onda Cero, donde ha repasado la actualidad del equipo verdiblanco, ha insistido en su deseo de que permanezca Fabián en la plantilla. "Yo quiero que se quede", ha dicho el técnico sobre el palaciego, además de referirse a posibles fichajes como el de Canales: "Sería un lujo para el Betis tenerlo".

Temporada: "El equipo la mayor parte de las veces va a jugar bien, aunque eso se interpreta de muchas maneras. Sabíamos que al final el futbolista está contento con nuestra idea. Ha habido momentos en que no hemos sido tan brillantes, pero en general la temporada ha sido muy buena.

Estilo: "El club siempre tiene la opción de tomar el camino que crea conveniente. Lo que no cambia es el convencimiento del cuerpo técnico y la capacidad para que los futbolistas que lo mantengan. Si el día de Villarreal que pierde el balón Adán le decimos que deje de jugar en corto hubiéramos perdido la credibilidad. Ese convencimiento nos ha permitido llegar hasta donde llegamos"

Copa: "Que tengas accidentes en la temporada siempre pasa, les pasa a todos los equipos. No eliges cuándo. La Copa, en partidos puntuales que dependes de ellos, como el día de Leganés. No tienes un buen día,pierdes ese objetivo. El problema es ver las cosas con perspectiva. Las cosas puntuales van a pasar siempre. Lo malo son las tendencias, que las cosas van mal reiteradamente. No sólo los resultados sino que ves que los jugadores van a caer. Eso no nos ha pasado nunca. Siempre hubo cosas que rescatar".

Margen de mejora: "Lo que nos ha pasado este año nos pasará en el siguiente. No sé si tendremos rachas de perder tres partidos seguidos, pero lo que sí puedo casi asegurar es que el equipo no va a jugar mal durante mucho tiempo. Si perdemos una serie de partidos no sé si los jugadores van a mantener el ánimo. Ahora mismo tenemos muchas más argumentos que al principio, muchísimo trabajo hecho, hay un conocimiento profundo de lo que hacemos. Nos queda que los futbolistas se adapten. Que los buenos no se vayan y traer jugadores que nos mejoren en algunos puestos, que así lo entendemos".

Europa: "Esa racha de ganar siete de ocho partidos no tendría que haber pasado, alguno de esos partidos no los tendríamos que haber ganado. Como lo del Cádiz tampoco debería haber pasado después de haber ganado allí. Hemos metido en Europa por la suerte de ganar esos puntos en un momento de la temporada en la que todo el mundo aprieta. El Celta y el Athletic no han tenido la temporada buena, han dudado y nosotros hemos estado más firmes".

Plantilla: "La competición europea nos va a obligar a jugar más que el año pasado, en un día de la semana que es el jueves y sin tiempo para recuperar para el domingo. Hay que mejorar la plantilla si quieres ser competitivo. 22-23 jugadores habrá que tener".

Fabián: "Es un grandísimo futbolista, que tiene que mejorar, necesita más tiempo para madurar. Ir a un equipo grande, que el que pagará la cláusula, llegar y jugar no es fácil. No debería precipitarse. El Betis le ofrece otra fase en la que va a mejorar y crecer junto al equipo. La perspectiva de futuro es una incógnita cuando vas a un grande. Pasan los partidos y no juegas, hay más presión... Aquí ha crecido y vivido, tiene tiempo de sobra para ir a un grande. Haría bien en continuar más tiempo en este equipo. Él me escucha y sabe que yo no quiero mal para él, hay un punto de egoísmo, yo quiero que se quede. Me preocupo mucho por las personas más que por el futbolista. No me olvido que detrás hay una persona, con 21 años no puede ver las mismas cosas".".

Salida: "Son decisiones personales, uno no puede entrar en ellas. Ni Ceballos ni Fabián tienen la experiencia o el recorrido que tengo yo. Te tienes que poner en el lugar de la otra persona. Hablo de una postura mía, que entiendo que es la más correcta. Cómo le vas a decir que no firme con el Madrid. Hay que tener más frialdad de analizar cosas. Yo no voy a querer ir al Madrid si no voy a jugar, antepongo el jugar a otra cosa, pero es una opinión particular mía. Ceballos, Fabián, Theo, Llorente... Sus prioridades son diferentes, hay que asumirlo y aceptarlo".

Fichajes: "No descarto nada, todos los grandes futbolistas, los buenos de verdad, los quiero tener. No es fácil, las circunstancias se tienen que dar. No sólo es la voluntad mía, si el club no puede pagarle, o si el Madrid no lo deja salir. Me gustaría tener a Denis Suárez, futbolistas de un nivel que nos van a mejorar. Lorenzo sabe cuáles son mis gustos, estará haciendo todo lo posible. Ganan un montón de dinero, tienen un nivel extraordinario y quizá el Betis no puede acceder a ellos. Además, no sólo hay un puesto para cubrir. Esto es complejo".

Mercado: "Si esos futbolistas tuvieran que decidir por ellos solos vendrían aquí. Hablan con compañeros que están en el Betis, me cuentan lo que se está viviendo en el Betis, veo los partidos porque me gusta el fútbol que hace. Ademas, esta en un equipo donde no juega o juega de una manera diferente a lo que hace".

Mejoría: "Queremos reforzar todo lo que se pueda. Hay prioridades en cuanto a puestos que son muy necesarias, que es donde entiendo que hay que hacer el esfuerzo. Hay una plantilla con muchos futbolistas, vienen otros con contratos. Par que vengan jugadores hay que hacer huecos. El Betis no tiene un saco donde meter la mano y sacar el dinero que quiera. Nosotros, no".

Canales: "Lo conozco desde que era un crío, es un futbolista extraordinario. Tiene muchísima calidad, es muy maduro. No sería futbolista si no tuviera voluntad para superar lo que ha superado. Ha hecho una campaña extraordinaria. Es un lujo para el Betis tenerlo en su plantilla si se confirma".