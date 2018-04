Setién: "Siempre será mejor quedar quinto que sexto o séptimo"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Málaga, tratando los siguientes temas:

Europa: "Hemos llegado en una situación muy buena, en la que vamos a depender de nosotros mismos para conseguir este objetivo. Esto no es fácil a estas alturas del campeonato. Me gustaría ganar los cuatro partidos que nos queda. No vamos a renunciar a hacerlo. Vamos a poner nuestra capacidad para lograr los doce puntos. El equipo está bien. Estamos muy ilusionaos y concienciados de que mañana es un partido muy importante. Siempre será mejor quedar quinto que sexto o séptimo. Afrontamos el partido con mucha seriedad. Inculcamos a los jugadores la importancia de este partido. La realidad es que puede ser un partido muy complicado, como ante la Real, y esto nos puede pasar, pero no será porque no estamos advertidos. Para nosotros son clave estos tres puntos".

La llegada de Joaquín Caparrós: "Lo he vivido como se puede vivir otras circunstancias en otros equipos. Las circunstancias llevan a tomar otras decisiones. Siento siempre que destituyan a un compañero. Sobre Caparrós, es un buen entrenador, esto supondrá un estímulo como pasa en todos los equipos. Habrá que fijarse bien en estos partidos antes de jugar contra nosotros.

Guardado y baja de Bartra: "Andrés hoy ha entrenado. Le quedan alunas pequeñas molestias y a ver mañana si está para ir al banquillo o jugar de inicio. Veremos a ver cómo está mañana. Tenemos muchas alternativas. Hay jugadores que pueden jugar ahí Javi, Júnior... Lo tengo decidido".

Preparación anímica: "Quizá a principios de semana nos ha costado un poco más. Después de un partido tan bueno como el que hicimos en el Wanda es verdad que los jugadores tienden a descansar. Pero ahora el final de semana ha sido extraordinario. El entrenamiento de hoy ha sido muy bueno. Somos perfectamente conscientes de lo que nos estamos jugando. Es difícil que el Málaga nos pueda ganar por relajación, sí porque puede estar inspirado".

Pedro: "Lo veo espectacular. Es el mejor portero que podemos tener. Está en un momento extraordinario. Estamos seguro de que va a hacer un partidazo".

¿Dos delanteros?: "Rara vez solemos cambiar. Tenemos preparado algo por si juegan con cinco… Tenemos variantes y un conocimiento amplio. Tenemos cuatro delanteros pero es una opción jugar con dos"

El Málaga: "Es un equipo que ahora no tiene nada que perder. Es un equipo sin presión. Siempre en estas situaciones el equipo se quita el estrés de encima y juega con tranquilidad. En estas circunstancias suelen dar una buena versión. Luego están los objetivos individuales de los jugadores que no quieran estar en Segunda. Hay circunstancias que pueden ir en contra nuestra. Vamos a ver. No va a ser fácil, pero si hacemos las cosas bien tendríamos que sacar adelante este partido".

El derbi: "No lo contemplo. Tenemos otro partido por delante como el de Bilbao. Nuestra lucha ahora es conseguir la quinta plaza, cuando llegue el partido dentro de dos semanas del Sevilla ya hablaremos de él. No lo tengo en consideración ese partido. Veré los partidos que juegue el Sevilla a ver cómo plantean ahora la forma de jugar, el dibujo… Es lo único que me preocupa, lo demás nada".