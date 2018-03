"La anulación del 2-1 ha sido decisiva"

Aunque reconoció la superioridad del Valencia en el duelo, el entrenador del Betis, Quique Setién, subrayó que la anulación del gol de Bartra en la segunda mitad, cuando el marcador señalaba el 2-0, fue decisiva para el desarrollo posterior del partido. "No quiero usarlo como disculpa", añadió el técnico bético, "pero sí es verdad que habrían cambiado las cosas".

Antes le pidieron a Setién que ofreciera su lectura sobre la derrota contra el Valencia. "Sabíamos que iba a ser difícil. El Valencia es gran equipo, sólo hay que ver la temporada que está haciendo. Nosotros arrancamos bien. Tuvimos el control. Hicimos daño con dos o tres llegadas en las que nos faltó precisión en el remate, como está siendo habitual", explicó el entrenador, quien indicó a continuación que "luego hubo una fase en la que ellos jugaron mejor". "Apretaron y no dejaron que combináramos. El gol les dio la ventaja en una gran jugada entre Parejo y Rodrigo", dijo. Sobre la segunda mitad, reconoció Setién que a su equipo le costó entrar: "No sólo por el gol encajado sino porque no nos dejaban jugar. No sé si es por mérito de ellos o demérito nuestro. Luego tuvimos ocasiones, pero también concedimos".

Le preguntaron entonces cómo había visto el gol anulado a Bartra en el tramo final del choque. "Ha sido determinante. Era un gol que nos podría haber metido. No hubiera sido fácil, pues el Valencia defiende bien y sale bien a la contra. Pero nos hubiera dado opciones. En el campo nos da la impresión de que una jugada normal", apuntó antes de referirse al global: "No quiero usarlo como disculpa, pues el Valencia fue mejor, pero habría cambiado las cosas".

Fue preguntado Setién por la diferencia de estilos futbolísticos entre Marcelino y él: "Quizá no seamos similares, pero el 1-0 viene de una acción que estamos presionando y Parejo se saca un pase de 40 metros que no depende de Marcelino ni de mí, es de jugadores excepcionales", declaró antes de revelarle a un periodista valenciano que realmente "hubo muchas posibilidades" de entrenar al Valencia en la presente campaña. "Pero tenéis un gran entrenador", concluyó.