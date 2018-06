Una competencia real

El Betis, con la oficialidad del fichaje de Inui y a la espera de poder hacer lo propio con Pau López y Canales, sigue tanteando el mercado en busca de refuerzos que den otro salto de calidad de cara a la próxima temporada. Ése es el deseo del vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, que sigue muy pendiente de nombres importantes que están marcados en su agenda, como es el caso de Mikel Merino. El centrocampista de Pamplona es muy del gusto del balear y de Quique Setién, quienes lo consideran un jugador muy importante para poder competir con Javi García, pero la competencia por hacerse con los servicios del futbolista del Newcastle es muy elevada. Sobre todo, porque en estos momentos es la Real Sociedad el conjunto que está pujando con más fuerza por el joven internacional sub 21 español, estando por delante del Athletic Club y del cuadro heliopolitano, que no obstante, también está usando sus argumentos para intentar firmar a un jugador que está muy bien valorado en Heliópolis.

Así, y ante esta fuerte competencia, sobre todo por parte del cuadro donostiarra, Serra también sigue pendiente del futuro de otras opciones que también han sido tanteadas, como Marcos Llorente y Sebastián Battaglia. En el caso del primero, su futuro en el Real Madrid no está nada claro en estos momentos, ya que su situación podría cambiar con la llegada de un nuevo entrenador al no contar con muchas oportunidades con Zinedine Zidane. Una situación similar a la de Dani Ceballos, que sigue en la mente de Quique Setién.

Mientras, el caso de Battaglia, del Sporting de Portugal, con contrato hasta 2022, es más complicado por la situación de inestabilidad social que atraviesa en estos momentos el equipo luso. El club verdiblanco lleva meses realizándose un exhaustivo seguimiento al argentino, contactando incluso con el entorno más cercano de éste para interesarse por su situación, aunque además de los de Heliópolis son varios los equipos franceses e ingleses que han llamado a la puerta del centrocampista preguntando por su situación. Tampoco se olvida Serra de la opción Dendoncker, del Anderlecht, como posibilidad para reforzar un puesto clave de cara al curso venidero.

Por otro lado, además de las posibles llegadas, también están pendientes en el Betis de las salidas, con un nombre propio en estos momentos: Rubén Castro. A la espera de una reunión entre el conjunto verdiblanco y la agencia del futbolista canario a lo largo de esta semana, todo apunta a que el atacante acabará saliendo este verano al no entrar en los planes de futuro de un Betis en donde se tiene en mente darle al 24 un buen homenaje. Mientras, al atacante no le faltan pretendientes, como son los casos de Las Palmas, el Deportivo de la Coruña y, sobre todo, el Córdoba, como expresó ayer en Cope Sevilla Luis Oliver, hombre de peso en la dirección deportiva de los cordobeses. "Me encantaría, a Rubén le queda fútbol todavía. Lo llevamos al Betis. Es el futbolista más grande que ha pasado por el Betis en el siglo XXI, y aquí nos podría ayudar a subir a Primera. Con el jugador no he hablado, pero sí con sus representantes. Al principio se han mostrado un poco escépticos, pero intentaremos hacerles entrar en razón. Rubén tiene una categoría y tenemos que conjugar amor y dinero para convencerle", expresó el empresario navarro, que confía en que el Betis le brinde a Rubén Castro una despedida que esté a la altura de lo que el punta le ha dado a la entidad heliopolitana desde que llegó a Sevilla: "Rubén se merece un partido homenaje porque es leyenda viva, espero que el Betis se comporte con él como se merece, un jugador que ha subido dos veces al Betis y que lo ha metido en la UEFA. Se merece un homenaje".

Así, en los próximos días debe quedar resuelto el futuro Rubén Castro en esa reunión entre el Betis y su agencia, la misma que la de Mikel Merino, cuyo nombre también estará presente.