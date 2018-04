De los elogios a los jóvenes, a las dudas de Camarasa y Tello

La mejoría del Betis ha ido unida a la aparición de jóvenes como Fabián, Loren, Júnior o Francis, a los que Quique Setién les ha dado confianza. Eso sí, el técnico también quiso dar su sitio a José Juan Romero, entrenador del filial, por el trabajo que viene realizando.

"El primer día que llegué, me reuní con el entrenador del filial y me hizo un análisis profundo de todos los jugadores, me asesoró y me aconsejó. Había visto varios partidos del filial en vídeo y es verdad, que salvo matices, la idea también es la de jugar. Creo que el filial tiene un muy buen entrenador y hemos conectado muy bien. La idea que hay en el club es similar a la que yo desarrollo. Eso nos ha ayudado muchísimo, yo no les he tenido que explicar muchas cosas a Francis ni a Júnior, lo que ya traían nos ha ayudado. Entienden muchas cosas que nos hubieran costado mucho más de haber tenido otros modelos", explicó Setién, que no escatimó elogios para Loren: "Me parece un futbolista enorme, maneja muchos registros. Toca el balón perfectamente, tiene calidad, tiene pase, tiene gol... Va a ser un futbolista de mucho nivel, no solamente es un buen rematador, que ya ha demostrado que lo es. Trabaja, entiende el fútbol, no es egoísta para fijarse nada más en la portería. Le dio dos pases el día del Eibar a Rubén Castro, el otro día a Fabián, ha metido un gol de una categoría enorme. Tiene disparo, va bien de cabeza, es un jugador muy, muy completo. Espero que el club lo haya asegurado mucho y podamos disfrutar aquí de él", afirmó el preparador bético, que también destacó la progresión de Júnior: "Es un caso similar al de Loren. Entiende muy bien el fútbol, tiene pausa, es fuerte, consistente... Tiene cosillas que mejorar, pero no hay día que no llegue a la línea de fondo y dé tres pases de gol".

También elogió Setién a Fabián, al que confía en mantener en el Betis. "Yo no he creado nada, lo hemos puesto en el entorno adecuado y en la idea que él también siente y es capaz de desarrollar con mucha inteligencia. Es un futbolista enorme, estoy diciéndole las cosas que tiene que mejorar, sobre todo su manejo con la pierna derecha. Hay cosas que en momentos de partidos que debe tener un poco de pausa, que se precipita. Tiene una proyección de selección", aseguró el técnico, que también explicó las dificultades que están pasando Tello y Camarasa para entrar en sus planes con más regularidad: "Estos dos jugadores al principio tuvieron minutos, luego les ha faltado la continuidad. Viene un poco por el hecho de que muchas cosas que requerimos a ellos les cuesta. No es que jueguen mal, pero sus virtudes son otras. Tello es un especialista, tiene buen regate, buen disparo, tiene gol, es explosivo, pero a veces le cuesta entender alguna de las cosas que proponemos. Víctor es un poco parecido. Con otro modelo serían futbolistas que dieran mucho. Hay futbolistas que se adaptan rápido y a otros les cuesta más".