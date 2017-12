La victoria en Málaga del pasado lunes ha producido un efecto revitalizador en el Betis. El pesimismo que rodeaba a los de Quique Setién tras seis encuentros sin ganar en la Liga, y una dolorosa eliminación copera de por medio, se tornó en optimismo tras un convincente triunfo que reafirmó la mejoría iniciada ante el Atlético. Ahora, la visita del Athletic aparece como la prueba del algodón definitiva para ratificar el nuevo despegue y despedir el año mirando a la zona europea.

Ese mismo objetivo tiene su rival de esta tarde en el Benito Villamarín. Los de José Ángel Ziganda, tras un irregular arranque de campaña, empiezan a encontrar un estilo reconocible y al que sólo le faltan puntos para elevar la confianza de la plantilla. No ha sido un inicio fácil para el técnico navarro, con esa herencia de cuatro años brillantes de Ernesto Valverde, pero poco a poco el Athletic se ha convertido en un conjunto fiable y difícil de superar, el primer objetivo de un Ziganda que ha querido construir su equipo desde atrás.

Será un duelo de estilos. Aunque el cuadro vasco no renuncie a la posesión, el Betis sí ha vuelto a recuperar las sensaciones del inicio de temporada, cuando era un equipo que pretendía mandar en el juego. El retoque táctico introducido por Setién ante el Atlético y el Málaga, con un doble pivote en el que sobresale Fabián, ha fortalecido a la medular verdiblanca, tanto sin la pelota, con menos espacios para sus rivales en esa zona central, como con la misma, al eliminar cierta previsibilidad en el inicio del juego.

Con Javi García fuera por sus molestias en la espalda de las que ha recaído tras forzar en Málaga, Setién optaría por mantener a Amat, improvisado centrocampista en La Rosaleda, como acompañante del joven palaciego. El defensa cedido por el Swansea es uno de los tres apercibidos con los que cuenta el técnico, una circunstancia a tener en cuenta con el derbi a la vuelta de la esquina. Los otros dos, Mandi y Feddal, extremarán las precauciones para no perderse la cita liguera en Nervión del día de Reyes, aunque no será una tarea sencilla ante delanteros del poderío de Aduriz y Raúl García, la previsible pareja atacante del Athletic.

El factor físico también aparece como clave. Sin apenas recambios en una plantilla corta y castigada por las lesiones, el Betis afronta el partido con sólo cuatro días de preparación -y ha sido uno más por el cambio de fecha que retrasó un día el duelo- tras cerrar la jornada el lunes en Málaga. Jugadores como Barragán, Durmisi, Joaquín o Tello arrastran pequeñas molestias que si bien no les impedirá participar desde el inicio sí podrían afectar a la frescura de piernas con el desarrollo del encuentro. El Athletic, un conjunto acostumbrado a disputar tres competiciones en las últimas temporadas, ha contado con dos días más tras jugar el derbi vasco el pasado sábado, por lo que Ziganda tratará de imponer un ritmo alto que beneficie a los suyos.

El once verdiblanco no diferirá apenas del que saltó a La Rosaleda. Únicamente Boudebouz, que se perdió la última jornada por unas molestias en la rodilla operada, se ha sumado para el duelo de hoy, aunque, en principio, el franco-argelino aguardaría su oportunidad en el banquillo. Jugadores como Camarasa o Sergio León, que vieron puerta ante el Málaga, deben dar ese paso adelante que les permita consolidarse en el once por méritos propios.

Tampoco se esperan demasiados cambios en el Athletic. Únicamente la baja de Balenziaga obligará a Ziganda a colocar a Saborit en el lateral izquierdo, mientras que la otra duda reside en el acompañante de Mikel Rico. Iturraspe y Vesga aparecen como alternativas -San José no entró ni en la lista-, mientras que Beñat, en la convocatoria por segunda jornada seguida tras recuperarse de su dolencia en el pubis, empezaría de inicio en el banquillo. De Marcos, Susaeta, Raúl García y Aduriz serían los encargados de llevar el pese ofensivo de un Athletic que se reservaría la bala de Williams para el transcurso del partido.

El precedente del pasado año invita al optimismo. Entonces, el Betis, dirigido por Víctor Sánchez del Amo, rentabilizó a la perfección el gol conseguido por Rubén Castro para llevarse los tres puntos y romper así la racha de un Athletic que se había impuesto en Heliópolis en los dos años anteriores. Ganar al equipo vasco, un rival directo tanto en la tabla -cuenta con tres puntos menos- como en el presupuesto, aclararía el horizonte verdiblanco, que recibiría un subidón de autoestima para encarar ese derbi con el que arranca el próximo año. La mejoría iniciada ante el Atlético ya recibió el respaldo de los tres puntos ante el Málaga y a los de Setién sólo les falta recuperar la fiabilidad en Heliópolis para ahuyentar las dudas de manera definitiva.