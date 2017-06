Lopera, entre el juicio y la negociación

En un segundo plano, tras la reanudación del juicio contra Manuel Ruiz de Lopera la pasada semana, las negociaciones para un acuerdo con el ex dirigente continúan. Muchas de las aristas de ese posible pacto ya quedaron perfiladas, aunque los obstáculos que todavía faltan por salvar no son sencillos, por más que muchos de los actores sean optimistas. Eso sí, la cercanía de la Junta Extraordinaria del próximo 29 de junio también obliga a acelerar los acercamientos e incluso desde Por Nuestro Betis (PNB) se fija esta semana como la decisiva para intentar cerrar un acuerdo que no contaría con el beneplácito de Béticos por el Villamarín (BxV).

Mientras estos diálogos se suceden fuera de los juzgados, por la Audiencia desfilaron ayer antiguos colaboradores de Lopera, que coincidieron en su desconocimiento sobre cómo se gestionaba la parcela económica de la entidad verdiblanca, a la vez que defendieron el modelo implantado por Lopera, avalado en su momento por los éxitos deportivos.

Hoy continuarán las sesiones con José León y Rufino González, entre otros

"Hubo unos momentos en los que en la situación financiera del club era complicada y este modelo garantizaba los presupuestos y avalaba riesgos. Lopera avalaba cualquier operación de carácter económico, más allá de los gastos ordinarios del club. ¿Los fichajes? Sí, también. Por encima de su familia estaba el Betis", aseguró Jaime Rodríguez-Sacristán, secretario del consejo en tiempos de Lopera y, posteriormente, presidente con Luis Oliver. "Los compradores me pidieron información del club. Estuve en una o dos reuniones. Me quedé perplejo cuando se cuestionó la realidad de esa compra-venta. Para nada fue simulada", dijo sobre la venta a Oliver.

"Recuerdo que las sociedades de Lopera garantizaban los posibles déficits que pudiera haber en los ejercicios económicos. Era público, incluso en la prensa aparecía y en las juntas generales. Las funciones económicas las realizaba Lopera como consejero delegado. Las cuentas se auditaban externamente y nosotros firmábamos", expuso Juan Luis Aguado, portavoz del consejo hasta 2006. "No conozco el contrato con Tegasa, no sabía ni de su existencia. Los consejeros de aquella época firmábamos un documento que tenía una garantía del señor Lopera. Si había déficit, él asumía todas las responsabilidades. Que yo sepa todas las decisiones las tomaba él", indicó el ex consejero Balbino de Bernardo.

Hoy continuarán las declaraciones con las presencias de José León, Rufino González, Enrique Haro, Óscar Arredondo, Jiménez Núñez y Manuel Gallego.