Mejoras en el tratamiento y en el diagnóstico del cáncer de colon

Ayer viernes se celebró el Día Mundial del Cáncer de Colon, el tumor más frecuente en España y el segundo en mortalidad, tras el de pulmón. Para el doctor Enrique Aranda, jefe del servicio de oncología médica del Hospital Reina Sofía de Córdoba, la prevención es clave.

"Es importante que no aparezca, por lo que es fundamental establecer medidas higiénico-dietéticas que nos impidan tener un cáncer de colon: evitar el sobrepeso y el sedentarismo, no fumar y hacer un consumo moderado de alcohol y de grasas animales y comer muchas frutas y verduras. No cumplir estas medidas interfiere en el aumento de la incidencia de algunos tumores, entre ellos el cáncer de colon", ha advertido el experto.

Prevenir consiste en evitar el sedentarismo, no fumar y mantener una dieta saludable

Otro aspecto clave son las campañas de cribado, que se realizan mediante una prueba de sangre en heces. Se están poniendo en marcha en Andalucía y tienen como objetivo a la población con más riesgo, que son aquellos que han tenido antecedentes familiares y los que no cumplen las medidas de calidad de vida ya citadas. Según indica Aranda, "es la única posibilidad de hacer prevención primaria, porque si hay pólipos se pueden eliminar y el cáncer no va a aparecer. Y también de hacer prevención secundaria, porque podemos diagnosticar antes el cáncer, con tasas de curación por encima del 90%".

En casos de que el paciente sufra síntomas que permitan sospechar de cualquier alteración del tránsito intestinal, el oncólogo recomienda acudir cuanto antes al médico.

Otro aspecto que destaca es el gran cambio en los tratamientos del cáncer en general y del de colon en particular. Según indica, "llevo ejerciendo desde 1984 y entonces había un único fármaco, ahora hay muchas posibilidades de tratamiento y, lo que es más importante, se ha puesto al paciente en el centro". En eset sentido, subraya que "todos los especialistas que tratamos estos cánceres tenemos que ponernos de acuerdo para saber qué se va a ofertar al paciente y en qué momento: ya no nos basamos solo en quimioterapia, desde hace años tenemos terapias dirigidas que, asociadas a la quimioterapia, tienen mejores beneficios". Así, el conocimiento de las características moleculares de los tumores "permite individualizar cada vez más los tratamientos", ha recordado.

Este mejor conocimiento de la enfermedad ha permitido, en muchos casos, llegar a cronificar la enfermedad, manteniendo la calidad de vida durante largos periodos de tiempo.

Una de las mejoras destacadas en el tratamiento es la biopsia líquida, que comienza a ganar peso en el manejo del cáncer. El Hospital Reina Sofía de Córdoba fue el primero en Andalucía en utilizarla y el segundo en España, tras el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona. Para el experto, esta tecnología "va a revolucionar el tratamiento: sabemos que las células de los tumores son heterogéneas, que no todas son iguales desde el punto de vista molecular. También sabemos que el cáncer es dinámico y trata de escapar de los tratamientos que usamos. La biopsia líquida, con solo una extracción de sangre, nos permite tener monitorizado al paciente y sabemos, en todo momento, qué está pasando al tumor. Y sin tener que hacer biopsias cruentas".