"Nadie nos ha formado para afrontar nuestra muerte ni la de un ser querido"

El coordinador de Ética y Bioética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, José María Galán, ha explicado aspectos fundamentales sobre la bioética en los cuidados paliativos o en la fase final de la vida de una persona durante su participación en el I Congreso Internacional de Bioética en Ciencias de la salud de la Universidad de Sevilla.

En su opinión, las personas carecen de herramientas para afrontar la muerte de una manera humanizada que permita sostener el equilibrio emocional en esos momentos porque no hay un entrenamiento ni un aprendizaje. Aquí, "el profesional ha de estar preparado para mediar en ese proceso, para que las personas no se vean desbordadas por el miedo, la angustia o la pena y se pueda encontrar un equilibrio emocional, porque nadie nos ha formado para afrontar humanamente nuestra muerte o la de un ser querido" apunta el coordinador de Bioética de San Juan de Dios.

Galán explica también que el paciente debe ser el protagonista de su proceso y, en muchas ocasiones, los familiares toman decisiones por él. "Los pacientes suelen conocer sus diagnósticos, pero no siempre sus pronósticos, más aún si son malos, como pronósticos de vida cortos, pues la familia decide como medida de protección no abordarlo con el enfermo. Esa desinformación influye en la toma de decisiones del paciente, porque no saber que estás al final de tu existencia te hace situarte de una manera ante la vida que sería diferente si lo supieras".