Nuevas vías para mejorar el cumplimiento terapéutico

No hay peor medicamento que aquel que no se toma o se toma mal. La mitad de los pacientes crónicos españoles no siguen correctamente el tratamiento farmacoterapéutico prescrito. La falta de adherencia a los tratamientos es un problema prevalente con consecuencias clínicas y económicas muy significativas, especialmente en pacientes crónicos y polimedicados. En Atención Primaria, hasta el 40% de los pacientes pluripatológicos presentan tres o mas enfermedades crónicas, y de estos el 94% están polimedicados.

Seguir las indicaciones de un tratamiento es imprescindible para que sea eficaz. En España, se estima que el 50% de los pacientes crónicos no se adhieren correctamente a la pauta prescrita, aunque la tasa puede variar en función de la patología, los grupos de edad y otros factores. Ha sido especialmente estudiada en los pacientes con alto riesgo cardiovascular tales como la Hipertensión (52%), la Diabetes (56%) y EPOC (41%), sin embargo en patologías como el Cáncer (70%) o VIH (80%), el grado de adherencia es alto.

La encuesta presentada el año pasado por Farmaindustria entre pacientes crónicos constata la relevancia del problema, que se relaciona con variables tan distintas como la complejidad de los tratamientos o su larga duración, la relación entre pacientes y sanitarios, la ausencia de síntomas, el mayor o menor conocimiento de la enfermedad, los factores psicológicos y la falta de apoyo familiar o asistencial, entre otros.

De hecho, un 71,2% de los menores de 45 años no cumplen adecuadamente con la medicación pautada por el médico, son mayoría de incumplidores los pacientes con estudios medios (60%) o superiores (56,1%) y, por el contrario, los crónicos más cumplidores con el tratamiento son los más mayores (el 63,9% de quienes tienen más de 65 años lo cumplen), que viven en zonas preferentemente rurales y sin estudios medios o superiores (55,9%).

Esta encuesta realizada a 1.400 pacientes sirvió de base para impulsar el Plan de Adherencia Terapéutica, un documento de análisis amplio desarrollado por varias sociedades científicas y de pacientes y que, auspiciado por Farmaindustria, busca convertirse en un documento que inspire políticas y acciones en este ámbito. "El Plan ha sido fruto de aportaciones de muchos profesionales y especialidades que han participado en su comité impulsor. Aglutina una serie de propuestas y medidas que pueden ser asumidas por profesionales, sociedades y pacientes. Recoge iniciativas que se tienen que ir incorporando a distintos planes y estrategias de las administraciones", explica Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica y coordinadora del Comité Impulsor del Plan.

En su opinión, existe un verdadero potencial en la posibilidad de establecer medidas coordinadas que buscan una mejor relación médico paciente, que animan a los pacientes a intervenir más en su enfermedad, que favorezcan los autocuidados de enfermería o el asesoramiento del farmacéutico. También se busca impulsar la continuidad asistencial, el papel de enfermería, el vínculo entre Atención Primaria y especializada o los tiempos en la consulta. Todos son elementos transversales que exigen la implicación de muchas partes.

Según explica Mercedes Maderuelo, del Foro Español de Pacientes, el impacto de la falta de adherencia es crucial. "En el caso de la diabetes, por ejemplo, ser buen cumplidor del tratamiento, que no solo es farmacológico, disminuye el riesgo de aparición de otras patologías o problemas asociados a la enfermedad como pié diabético o retinopatía", explica Maderuelo. "Ahora podemos contar con herramientas para analizar las causas de la falta de adherencia", subraya. Desde el Foro Español de Pacientes inciden en la corresponsabilidad. "El propio paciente a veces no sabe cómo seguir adecuadamente el tratamiento. Se ha visto que no hay suficiente tiempo en las consultas como para poder informar correctamente de las pautas del tratamiento", subraya.

Además, esta información no se ciñe solo a cada cuánto hay que tomar un medicamento. Hay veces que aluden a cambios en el estilo de vida que son complejos de ejecutar. Para Maderuelo "entre los pacientes no hay concienciación porque hay falta de formación y educación terapéutica".

Los pacientes también tienen responsabilidad y deben mostrar interés en esa formación y sentirse responsables de su enfermedad. "El Plan es importante porque pone el foco también en herramientas importantes para mejorar esta situación. Hay que potenciar la educación terapéutica de los pacientes, especialmente de los crónicos e impulsar la figura de los formadores de las asociaciones que somos un agente sanitario más", explica.

Entre otras vías para mejorar la relación médico-paciente, el plan aboga por incorporar e implementar formación académica en las profesiones sanitarias sobre el tema de la adherencia, con más presencia curricular y mejorar los sistemas de prescripción en consulta.