Pediatras aconsejan no dar zumos a los bebés hasta después del primer año

La Academia Americana de Pediatría (AAP en sus siglas en inglés) ha publicado recientemente su guía de recomendaciones en las que introduce alguna novedad. Entre ellas, considera que se debe limitar el zumo de fruta a los niños pequeños y a los más grandes, y restringirlo completamente a los bebés hasta cumplir un año de edad. Esta es la primera actualización de la postura de la AAP con respecto al zumo de fruta en 16 años y restringe el zumo durante el primer año de vida, y no solo durante los primeros 6 meses, tal y como se recomendaba hasta ahora.

"Simplemente no es necesario", indica el doctor Steven Abrams, uno de los autores del informe. "No hay evidencias de que produzca ningún beneficio para la salud", añadió. Abrams es catedrático de pediatría en la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas, en Austin. En última instancia, dijo, dar jugo de fruta a los bebés podría evitar que tomaran la suficiente leche materna, que es la prioridad, y las proteínas, la grasa y otros nutrientes necesarios que contienen.

Además, la AAP afirma que una vez que los bebés empiezan a comer alimentos sólidos, deberían comer la fruta entera aplastada o hecha puré, en lugar de jugo. Los bebés no necesitan líquidos adicionales (aparte de la leche materna o, si no es posible, la procedente de fórmula) cuando empiezan a comer alimentos sólidos, dijo Abrams. En cuanto a los niños mayores, la AAP sugiere poner límites a los zumos: 118 mililitros al día como máximo para los niños de 1 a 3 años de edad; no más de 177 mililitros para los niños de 4 a 6 años, y no más de 237 mililitros al día para los niños mayores y adolescentes.

Pese a todo, Abrams subraya que la cuestión no es "ponerse dogmático con esto", y los niños pueden tomar algo de jugo como parte de una dieta saludable. Pero para demasiados niños, según la AAP, el jugo acaba reemplazando a las frutas y las verduras enteras, y la fibra, las vitaminas y otros nutrientes que aportan.

Además, muchas bebidas no son jugo de fruta en lo absoluto; sino "bebidas" de fruta que son básicamente agua y azúcar. Los niños deberían tomar solo jugo de fruta 100 por ciento, sin azúcar añadido, señaló Abrams. Pero se debería poner límites incluso a esos jugos y a sus azúcares naturales. También expuso que si los padres buscan alternativas a la leche, como la leche de soja o de almendra, deberían asegurarse de que no contengan azúcar añadido.