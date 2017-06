Sexualidad, rutina y embarazo

Los seres humanos hemos logrado separar la sexualidad de la reproducción. De hecho, durante largos períodos de la vida compartimos y disfrutamos de nuestra sexualidad sin fines reproductivos.

Sin embargo, cuando nos sentimos preparados, cuando deseamos tener hijos, la misma actividad cambia.

"Los componentes básicos de una relación son intimidad, pasión y compromiso""Hay que intentar no obsesionarse con la actividad sexual durante los días fértiles"

En muchísimas ocasiones se tiene éxito desde el principio, pero en otras, va pasando el tiempo y lo que comenzó con un alto nivel de optimismo e ilusión va dando lugar poco a poco a una sensación de frustración y cierto fracaso que revierte en impaciencia, incertidumbre, decepción y angustia.

Ante esta situación y transcurrido cierto tiempo sin éxito (máximo un año), nuestro consejo es compartir con aquellos que pueden ayudarnos a solventar el problema y ver cumplidos nuestros deseos: profesionales de la fertilidad.

A través de este artículo pretendemos describir las alteraciones más frecuentemente encontradas en la sexualidad de la pareja que acude a tratamiento de reproducción asistida, y ofrecer pautas y orientaciones de mejora.

Una vez se inicia la búsqueda de embarazo la reproducción se va convirtiendo en una prioridad importante y de manera casi imperceptible, el único objetivo del encuentro sexual. El erotismo y el placer van pasando a un segundo plano, ritualizándose (circunscribiendo las relaciones sexuales al período de mayor fertilidad, centralizando la actividad sexual alrededor del coito, introduciendo la "obligatoriedad" de la práctica) y, en esencia, disminuyendo la cantidad y calidad de tales encuentros. Esto puede generar desconcierto y presión en la pareja (mayor en el hombre), pudiendo derivar en una disminución del deseo sexual o incluso en ciertas disfunciones sexuales transitorias que si no se abordan podrían llegar a cronificarse e instaurarse como un trastorno per se (eyaculación retardada o precoz, deseo hipoactivo, anorgasmia, dispaurenia, etc).

El efecto pragmático inmediato en la pareja es un mayor distanciamiento, con la consiguiente afectación del vínculo afectivo y la comunicación en la pareja, interfiriendo esto a su vez en el clima necesario o deseable para afrontar los tratamientos de reproducción asistida. Como vemos, un círculo vicioso claramente perturbador.

Para los profesionales de MASVIDA Reproducción, el abordaje emocional es esencial en los tratamientos de reproducción asistida y por ello en nuestra clínica forma parte integral del tratamiento.

Algunos de los aspectos que solemos evaluar en la clínica son los basados en la Teoría Triangular de Sternberg según la cual los componentes básicos o cualidades de una relación sentimental completa se componen de Intimidad, Pasión y Compromiso.

-Intimidad: La intimidad hace referencia al sentimiento de cercanía, a la conexión entre las dos personas que forman parte de la historia de amor, a la confianza entre ellos, a la amistad y al afecto.

-Pasión:Este componente es la excitación o la energía de la relación. Los sentimientos de la atracción física y el impulso o la necesidad de estar con la otra persona y de tener relaciones sexuales íntimas.

-Compromiso:Hace referencia a la decisión de seguir en la relación a pesar de los altibajos que puedan surgir. Incluye aspectos como los momentos vividos, la historia de la relación, etc.

Este modelo puede sirve de base para que la pareja reflexione acerca de qué elementos de su relación funcionan como fortalezas y cuáles podrían mejorarse. Habitualmente, llegados a este tipo de tratamientos, las parejas que nos visitan en el centro MASVIDA Reproducción, suelen mostrar un alto grado de compromiso con el proyecto común, una moderada intimidad (dado que la comunicación puede verse afectada) y un componente de pasión medio-bajo.

Si reflexionar acerca de estos aspectos es el primer paso, el siguiente movimiento es introducir cambios dirigidos a mejorarlos, para lo cual os aportamos algunas orientaciones:

-Salvo en la fase intermedia del tratamiento, donde existen unas pautas concretas de abstinencia previas a la inseminación o punción/transferencia, durante el resto del proceso es posible (y recomendable, reanudar y recuperar las prácticas sexuales placenteras.

-Intentad no obsesionaros con la práctica de relaciones sexuales durante los días fértiles. Recordad que cuerpo y mente están conectados y sin espontaneidad y excitación/deseo auténticos, esa relación sexual será incompleta.

-Introducid de nuevo el juego y la sorpresa en la actividad sexual.

-Afortunadamente, hablamos de una actividad placentera y satisfactoria, así que aprovechad y volved a recuperarla, haced que se convierta en algo gratificante y si es posible, regular.

-Procurad compartir más, estar más tiempo juntos.

-Pedid información acerca de los mitos o creencias que podáis mantener sobre este área. En nuestras consultas de psicología podemos abordar estos temas con la privacidad y profesionalidad que merecen. Hay que vivirlo con la mayor naturalidad y satisfacción posible.

-Intentad estrechar el vínculo afectivo con vuestra pareja.

-Una vez que tenéis claro el que ambos deseáis cambios en vuestras relaciones sexuales, intentad ser concretos y pedidles a vuestra pareja qué es lo que necesitáis explícitamente. No caigáis en errores cognitivos del tipo "él/ella debería darse cuenta de lo que yo necesito", mejor ¡pídelo!

-Recordad que la consecución de embarazo no refleja el rendimiento sexual, y que sexualidad y reproducción puede desligarse y disfrutar de ese modo de la primera sin ansiedad por la ejecución y el resultado.

Desde MASVIDA Reproducción trabajamos para que los tratamientos de reproducción asistida no sólo os ayuden a solucionar posibles problemas de fertilidad sino a que la pareja salga reforzada, más fuerte, más unida más pareja.