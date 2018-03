En el Día Mundial del Glaucoma, el Dr. Ramón Ruiz Mesa, responsable médico de las clínicas oftalmológicas Oftalvist en Cádiz, aborda esta patología tan compleja de diagnosticar, así como los últimos avances para tratar de detener su evolución y obtener la máxima calidad visual de los pacientes afectados.

¿Cuántas personas en España están afectas por esta enfermedad?

Aunque varía según la comunidad (Galicia es la más afectada), aproximadamente hay un millón de personas afectadas en España, lo que no significa que ellas sean conscientes. Tenemos que advertir que no es una patología con clínica determinada (dolor, enrojecimiento, picor , etc) y, por tanto, el paciente solo lo advierte en estadios muy avanzados.Tenemos que conceptualizar que el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible de no ser controlada con tratamiento

¿Por qué el envejecimiento es un factor de riesgo para padecer esta enfermedad? ¿Existen otros factores que hagan que una persona sea más propensa a desarropar glaucoma?

La edad avanzada es considerada uno de los factores demográficos de riesgo. Se debe a distintos motivos, por un lado con la edad, la profundidad y el volumen de la cámara anterior disminuye predisponiendo al bloqueo pupilar y con ello aumenta la prevalencia de glaucoma de cierre angular. Por otro lado las células del trabeculum, que es la zona por donde drena el humor acuoso, con la edad van modificándose y dificultando el drenaje de humor acuoso y con ello favoreciendo el aumento de la PIO. Otros factores de riesgo son la disminución de la presión de perfusión, el grosor corneal central, la raza negra y antecedentes familiares. También el padecer algunas ametropías como ser miope o hipermétrope

Si es una enfermedad que no produce síntomas ¿Cómo una persona puede saber si tiene o no glaucoma?

Como hemos mencionado con anterioridad, no suele dar clínica perceptible para el paciente así que la mejor forma es a través de una exploración oftalmológica general donde valoremos la presión intraocular y exploración del fondo de ojo, especialmente la papila óptica. Si encontráramos algún signo, realizaremos pruebas complementarias.

La presión intraocular alta ¿es una de las principales causas del glaucoma? ¿Por qué se produce ese aumento?

De forma general se asocia el aumento de la presión intraocular a un no equilibrio entre la producción y salida del humor acuoso, cuya función es dar nutrición y consistencia a estructuras oculares. Pero por lo general , se debe a un aumento de resistencia a la salida del humor acuoso por la vía convencional, además, aunque existen otros factores, el nivel de presión intraocular es el único que podemos controlar con fármacos o cirugía

¿Cómo se diagnostica el glaucoma?

Hoy en día para hacer un diagnóstico de glaucoma no basta con la medida de la presión intraocular, es necesario objetivar la afectación del campo visual y estudio de la pérdida de fibras nerviosas a nivel de la cabeza del nervio óptico mediante la realización de una tomografía ocular computerizada (OCT).

¿Cuántos tipos de glaucoma existen?

Hay distintas clasificaciones, pero podríamos diferencias entre glaucoma crónico de ángulo abierto, ya sean primarios o secundarios, y glaucoma de ángulo cerrado, primarios o secundarios. También debemos de tener en cuenta el glaucoma congénito y/o infantil.

El glaucoma no tiene cura pero ¿se puede detener con los tratamientos actuales la evolución de esta enfermedad?

A través de distintos estudio se ha demostrado que el tratamiento del glaucoma, ya sea de forma médica o de forma quirúrgica, detiene su progresión y con ello permite mantener un mejor campo visual durante un periodo de tiempo más prolongado en comparación con los pacientes no tratados. Pero hemos de dejar claro que el glaucoma no se cura, solamente podemos controlar su progresión, de ahí la importancia de ser diagnosticado y tratado precozmente

¿Cuáles son los principales avances hoy en día para conseguir la mayor calidad visual en aquellos pacientes que padecen de glaucoma?

Actualmente tendemos a un diagnóstico temprano con campañas de despistaje, con pruebas diagnósticas cada vez más fiables y que detectan daño incipiente. Tenemos que destacar que actualmente con todo el portfolio de tratamiento hipotensor del que disponemos así como con la terapia con determinados láseres , solo un 25% aproximadamente de pacientes requieren de tratamiento quirúrgico por no ser posible controlar con medicamentos tópicos . En los últimos congresos especializados, un tema muy debatido y que cada vez está más presente en nuestras consultas es el manejo del glaucoma con cirugías cada menos invasivas y con menos complicaciones, conocidas como MIGS ( Minimally Invasive Glaucoma Surgery) que en los estudios están demostrando buenos controles tensionales y menos repercusión en la calidad de vida de los pacientes.

¿Se podría llegar a prevenir con un cambio de estilo de vida o dieta?

Podemos recomendar mantener un peso normal, con un consumo elevado de frutas y verduras y limitar el consumo de cafeína para mejorar el control del glaucoma, pero aún no hemos demostrado que esto evite su desarrollo y por lo tanto no podrá sustituir el tratamiento habitual antiglaucomatoso, bien médico o quirúrgico .