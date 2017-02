Los psiquiatras reivindican su labor en la atención de las demencias

Los especialistas reunidos en el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psicogeriatría y el Congreso de la Asociación Europea de Psiquiatría Geriátrica han explicado durante la rueda de presentación del congreso que "están siendo excluidos de la atención a las demencias por parte de los diferentes planes de salud a nivel mundial".

Estas afirmaciones han sido realizadas por el doctor José Ignacio Mendezona, secretario del Comité Local del Congreso y el doctor Jorge Pla, presidente del Comité Organizador del Congreso. Así, han explicado que el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, abreviado DSM), que es una obra de referencia mundial para la clasificación y codificación de las enfermedades, ha escondido a las demencias detrás del término trastorno neurocognitivo.

La publicación de la clasificación mundial suele traer revuelo entre especialistas

Asimismo, han destacado que la Clasificación Internacional de Enfermedades o por sus iniciales, CIE (o las siglas ICD, del inglés International Classification of Diseases) pretende sacar esta enfermedad descrita por psiquiatras de las enfermedades mentales. Esta clasificación es elaborada por la Organización Mundial de la Salud y es el documento oficial que determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad de síntomas, circunstancias sociales y causas externas de enfermedades. Los especialistas han explicado que en un corto periodo de tiempo saldrá la CIE 11, y ahora está vigente la CIE 10. "La psicogeriatría está viviendo un momento de asedio en Europa. Los ancianos no interesan demasiado y todo lo que suene a geriátrico se deja de lado", han lamentado. "La CIE 11 pretende que la demencia, ahora contemplada dentro de los trastornos mentales, salga de este grupo y se ciña exclusivamente a los trastornos neurológicos; clínicamente no es una situación real. Si en algún sitio tiene que estar es en el apartado de las enfermedades psiquiátricas. Para la psiquiatría es un momento importante porque se está trabajando en esta clasificación internacional de las enfermedades y se pretende que las demencias, que siempre han sido consideradas enfermedades psiquiátricas y también neurológicas, vayan a quedar probablemente fuera de las enfermedades mentales", denuncian los expertos. Las demencias son una enfermedad neuropsiquiatría que "no es ni exclusivamente neurológica ni psiquiátrica. En cualquier caso, la vertiente psiquiátrica es innegable porque la psicopatología o síntomas en el ámbito de lo psíquico constituyen el núcleo de la enfermedad".

"Los psiquiatras entendemos las demencias y a los pacientes y familiares que las padecen y queremos seguir atendiendo a estos enfermos. Se debe tener muy presente que algunas demencias no empiezan con alternaciones de memoria, sino con alteraciones de conducta, y quien las diagnostica es el psiquiatra", concluyen.