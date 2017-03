Freno a la 'sevillanización' en Salamanca

El fenómeno de los capataces y costaleros ha crecido tanto en los últimos años que se ha popularizado incluso en aquellos lugares con una Semana Santa mucho más austera y sobria que la sevillana, que empiezan a importar los dejes del habla de los antiguos estibadores del puerto y la manera de llevar los pasos de la capital andaluza. En ello han jugado un papel clave las nuevas tecnologías, que permiten a cualquier persona asistir virtualmente no sólo a una procesión, sino incluso a un ensayo de costaleros, y familiarizarse con la jerga sevillana. En Castilla, que un capataz, o jefe de paso, como se les llama allí, se dirija a sus hombres con un impostado acento andaluz y les pida que hagan una levantá con un "al cielo con ella" o que completen una chicotá con un "duro con él, valientes" puede que no termine de encajar.

Eso al menos le parece a José Adrián Cornejo, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, el equivalente al Consejo de Cofradías en esta ciudad. Cornejo envió una carta a los hermanos mayores hace unos días en la que incluye una serie de recomendaciones a las cofradías charras y traslada la inquietud del obispo de Salamanca, Carlos López. "Los jefes de paso utilizan en sus desfiles un marcado acento andaluz. No se entiende que el resto del año se hable con normalidad, y en ese día concreto se utilice un acento que nada tiene que ver con la ciudad en la que vivimos. "Como no es el nuestro y, por consiguiente, no estamos acostumbrados a ello, lógicamente suena incluso mal", dice la carta del presidente de la Junta de Semana Santa, que fue publicada hace unos días por La Gaceta de Salamanca.

En esta ciudad salen 17 cofradías y dos de ellas tienen un estilo muy próximo al de las procesiones andaluzas, la de Jesús Despojado y la conocida como Hermandad Dominicana. La primera es la única que lleva costaleros, mientras que en las 16 hermandades restantes cargan con el hombro. Son los llamados hermanos de paso. La Dominicana se fundó en 1944 y ya desde entonces lo hizo con un estilo sevillano. Los fundadores pidieron permiso a la Macarena y a Pasión para hacer una copia de sus imágenes titulares. Fue, de hecho, el origen de la Madrugada de Salamanca, y la primera que introdujo un paso de palio y un bacalao o estandarte bordado. Más reciente es la de Jesús Despojado, con una imagen muy similar a la de Cádiz. Esta corporación es la única que lleva un Senatus en su cortejo.

"He sido ocho años hermano mayor de la Dominicana y en ningún caso tenemos nada contra el estilo sevillano, que en esta cofradía ha de respetarse porque es su personalidad. No se entendería de otra forma. Simplemente dimos una serie de recomendaciones para que, en aquellas procesiones más austeras, no se utilicen expresiones que no encajan", dijo ayer a este periódico el presidente de la Junta, José Adrián Cornejo, que quiso excluir de la polémica al obispo de Salamanca.

"Hay salmantinos que salen de costaleros en Sevilla y, cuando hay una salida extraordinaria allí, viajan varios autocares desde aquí. Estamos encantados con que haya dos cofradías con un estilo sevillano o andaluz. Pero ese estilo no encaja en otras. Que una persona imite un acento determinado puede sonar hasta mal. Esa jerga en una procesión austera no transmite lo mismo", expuso el presidente de las cofradías salmantinas, que recordó que emitió simplemente una serie de recomendaciones y que no se trata de imponer nada a ninguna de las hermandades de la ciudad. Y lo hizo por escrito porque así se lo pidió un hermano mayor para que pudiera tener más fuerza a la hora de explicar estos consejos a sus hermanos. "Simplemente, se trata de mejorar algunos aspectos", finaliza.