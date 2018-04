La 'Ley Seca' se repetirá en la Madrugada de 2019

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha defendido este lunes la Ley Seca impuesta durante la pasada Madrugada. "Ha habido un volumen ínfimo de incidencias graves. Los datos están ahí. Está claro que se ha notado el menor consumo de alcohol y esa decisión viene para quedarse", ha explicado Espadas durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la Semana Santa. "Igual que en el Teatro de la Maestranza o en la ópera no se permite comer palomitas ni beber coca-cola mientras uno asiste a una obra, una hermandad tiene derecho a que se la respete y se genera la suficiente convivencia en la calle. Y eso es incompatible con la concentración de personas bebiendo alcohol en la calle desde horas antes de que pase la cofradía. También ha servido para reducir drásticamente los cortes y otros problemas generados por el vidrio dejado en las calles", ha apuntado el regidor.

Espadas admite que el cierre de bares es una medida drástica, pero que ha servido para que la ciudadanía recupere la confianza. "Quizás el año que viene haya más personas que se sientan seguras y vuelvan a disfrutar de lo que este año no tenían tan claro". El alcalde ha añadido que han sido muchos los hosteleros que prefirieron no abrir sus establecimientos durante la Madrugada y entiende a los que se quejaron por la medida impuesta. "Pero yo tengo que velar por el interés general y no por el particular de nadie". El regidor también ha avanzado que el año que viene se colocarán más urinarios públicos.

El alcalde achacó también la tranquila Madrugada al frío, al menor público que se desplazó hasta el centro tanto por el clima como por el temor a vivir lo mismo que el año pasado, y al sistema de cámaras de alta definición que ha servido para reaccionar a tiempo ante cualquier posible incidente. Este sistema se ha utilizado de manera experimental este año, con resultados muy satisfactorios. El Ayuntamiento analizará ahora la inversión necesaria para que pueda repetirse en la edición de 2019.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que sólo hubo un detenido durante la Madrugada, una persona que se había subido a un contenedor y a varios coches y estaba alterando el orden público, sin que provocara ningún disturbio ni afectara a ninguna cofradía. También ha alabado la capacidad de reacción que permite el sistema de cámaras y el esfuerzo de todo un año para organizar el dispositivo de seguridad de la Semana Santa de Sevilla.