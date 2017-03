"Quiero que el Pregón sea un espejo en el que se vea cualquier sevillano"

Responsabilizado, incluso "muerto de miedo", y con el deseo de que cualquier sevillano se vea reflejado en el Pregón. Alberto García Reyes apura los días para subirse al escenario del Teatro de la Maestranza, situarse tras el atril y proclamar a la ciudad su Semana Santa. Durante el ya tradicional desayuno celebrado en el Restaurante La Raza, García Reyes reveló que éste será el último pregón que ofrezca y que el teatro no estará a oscuras para buscar la conexión con el público.

"Pretendo que el Pregón sea un espejo en el que cualquier sevillano se vea reflejado. Me propuse que todo lo que he vivido en estos meses no esté. La Semana Santa y Dios son de todos. Espero que todo el mundo pueda verse reconocido", afirmó García Reyes. El pregonero no quiso dar muchos detalles del contenido del Pregón, y reconoció que los únicos que lo han escuchado han sido su mujer y sus hijos, además del arzobispo, monseñor Asenjo, que sí ha tenido la oportunidad de leerlo: "Reivindicó el romanticismo de que nadie sepa por dónde voy a salir. Prefiero que nadie vaya con una idea preconcebida. Que el juicio se emita al final".

El Pregón es la tribuna más importante que puede tener ante sí un cofrade y un creyente"

El pregonero ha pedido que las luces del teatro estén encendidas para mantener el contacto visual con el público: "Es una majadería porque te hace pasarlo mal, pero en el Pregón no te puedes reservar nada. Dejar la luz encendida es como hacer un homenaje a Juan Peña El Lebrijano; me enseñó que para cantar bien hay que hacerlo con la luz encendida".

Como periodista, aseveró que no tiene miedo de las críticas que pueda recibir, siempre que se hagan desde la libertad del ejercicio profesional, aunque le gustaría que se dijera que ha sido un Pregón honrado. También destacó la importancia de la cita y que tras ella se cortaría la coleta: "El Pregón de la Semana Santa de Sevilla es la tribuna más importante que puede tener ante sí un cofrade y un creyente. Después de éste no volveré a dar más pregones".