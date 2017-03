¿El inicio?

Esto empieza hoy. O no. Quizás no empieza porque realmente nunca se acabó. Es lo que tiene la sesión continua, la saturación, el colapso, la pérdida del carácter extraordinario. La semana después de terminada la Navidad, un templo del centro acogió un concierto de marchas de cornetas y tambores. Un señor, llamémoslo así, pasó por la puerta y gritó con ira:“¡Que aún quedan dos meses!”. Pues ahora quedan 40 días y no es que hayamos visto el primer capirote, que lo hemos visto, sino un sinfín de cortejos, procesiones, magnas y mínimas. Hemos visto de todo. Ycasi que ahora habría que decir:“¡Que aún quedan 40 días para que algunos digan que esto ya se acaba!”.