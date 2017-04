Bueno aboga por mantener un PP "fuerte y unido" para "pintar Sevilla de azul"

El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha señalado este lunes que opta a la reelección para continuar el trabajo hecho durante estos años y para mantener un partido "fuerte y unido" sin consentir que nadie "lo rompa", ya que tiene la "obsesión" de "pintar" la provincia de azul en las elecciones.

Bueno, que ha presentado ante unas 400 personas su candidatura "Juntos para gobernar", ha dicho que no va a consentir "que nadie desuna este partido" porque a la formación le ha costado "mucho trabajo" llegar hasta donde está hoy tras "momentos duros".

El dirigente popular ha estado respaldado en el acto entre otros por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; por el ex secretario general del PP andaluz y alcalde de Tomares, José Luis Sanz; por la diputada autonómica Alicia Martínez; por miembros del grupo municipal del Ayuntamiento de la capital, encabezados por su portavoz, Alberto Díaz; y por cargos de multitud de pueblos.

Ha asegurado que afronta su candidatura desde la responsabilidad, pero también "con toda la ilusión del mundo", y ha explicado que se presenta por el trabajo hecho en los momentos "más duros" y también por todo lo que "queda" por hacer. "No podemos tirar por la borda el trabajo de tantos compañeros", ha indicado Bueno, quien ha afirmado estar "abrumado" por la confianza y el apoyo que está recibiendo entre los 'populares'.

Ha hecho hincapié en que no se puede romper "esa unión que hay entre todos" y ha recordado que hace poco más de un año tuvo que hacer una "parada repentina" en su camino para reflexionar y pensar si se había equivocado en algo cuando vio "alguna noticia en el periódico" y alguna foto de personas de su equipo más cercano a los que creía "escuderos fieles". "Me paré a pensar si el problema era yo cuando vi a esas personas que querían a toda costa mi cargo", ha añadido Bueno, quien ha explicado que finalmente salió "fortalecido" al recibir el apoyo de muchos compañeros, ya que se dio cuenta de que no era él quien estaba "en la desunión del partido".

A partir de ahora, Juan Bueno ha manifestado que se presenta, "con sus errores", por lo que le queda "por hacer" al PP sevillano, y para ello se basa en un decálogo de propuestas.

Entre ellas aboga por el equilibrio territorial en los órganos del partido; por aumentar la participación de los afiliados en todos los órganos mediante plataformas telemáticas; por un comité evaluador; por que los afiliados participen en la elaboración de las listas; por una mayor implicación de los alcaldes; y por reforzar el papel de jóvenes y mayores.