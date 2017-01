Color y ternura en la mirada del Cachorro

Trazos indefinidos, contrastes, innovación, color y dulzura son algunas de las palabras que más se pronunciaron ayer durante la presentación del Cartel de la Semana Santa 2017 para describir la obra del pintor José María Jiménez Pérez-Cerezal, una pintura rompedora y muy personal que da forma a una de las miradas más tiernas del Cachorro. Un vista en picado que muestra una de las expresiones más dulces de la imagen. "Es el proyecto artístico más importante de mi vida y el más especial", comentó Jiménez Pérez-Cerezal, que dedicó el cartel a su sobrina María, que padece síndrome de Down y a todos los afectados por este sóndrome. "También quiero dedicárselo a mi vecino Agustín José Bravo, que está superando una enfermedad", añadió.

El autor hizo gala de una enorme simpatía al explicar su propia obra en un acto que se desarrolló con solemnidad en la sede de la Caja Rural del Sur, que ha acogido por séptimo año consecutivo la presentación del Cartel de la Semana Santa, un proyecto que persigue exportar la principal celebración de la ciudad. Jiménez Pérez-Cerezal se encontraba de viaje en Santiago de Compostela cuando recibió una llamada que le anunció el proyecto. "Me encontraba junto a la Catedral cuando recibí la llamada oficial, un momento inolvidable y emocionante", recordó.

La imagen del Cachorro expresada mediante una simbiosis personal de técnicas impresionistas, posimpresionistas y cubistas, aparece acompañada por dos golondrinas. Un toque original. "El Cachorro ve golondrinas cuando sale de la basílica", comentó el autor. Su pintura es un canal de expresión y de superación personal. "El proyecto ha ido más allá, he tenido un diálogo con él, me ha visto triste y alegre; sabe que me cuesta..., por mi disfunción", comentó. Fuerza de superación "desde el corazón". Al acto acudieron autoridades militares, civiles y miembros de hermandades y cofradías, además de amigos y familiares del pintor. Quienes lo conocen cuentan que es una persona muy especial, que logra superar, a través de la pintura, las dificultades provocadas por el síndrome de Tourette, un trastorno que genera espasmos.

Pocos minutos después de desvelar la obra ante los presentes, múltiples focos de cámaras y de móviles realizaron destellos para plasmar y transmitir, cuanto antes, los detalles del cartel. Las redes sociales y los grupos de whatsapp se dieron prisa por dar a conocer esta obra como preludio de la Semana Santa. Todo ello amenizado con la música de la Agrupación Nubia.

Carlos López Bravo, secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías, recordó que el Cartel de Semana Santa comenzó a gestarse para lograr "la proyección internacional de la Semana Santa". Este año el cartel, como pregón pictórico o visual, es "distinto, revolucionario, singular", comentó Juan José Morillas Rodríguez-Caso, consejero delegado de las Hermandades del Martes Santo y portavoz del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. "Es el séptimo año consecutivo que el Consejo ha elegido la sede de la Caja Rural para presentar el Cartel de Semana Santa y siento la misma emoción que hace siete años", comentó al inicio de la presentación José Luis García Palacios, presidente de la Caja Rural del Sur y de su Fundación.

El acto terminó con la entrega de del pergamino conmemorativo por parte del presidente del Consejo, Joaquín Sainz de la Maza, a José María Jiménez Pérez-Cerezal, despedidos con un rotundo aplauso.