Detenidas 38 personas por manipular los cuentakilómetros de vehículos de ocasión

La Guardia Civil ha detenido a 38 personas por manipular los cuentakilómetros de los vehículos que comercializaban con la finalizad de elevar su valor y esta estafa supera el millón de euros, ha informado en un comunicado.

Los detenidos formaban parte de ocho grupos criminales, compuestos por once empresas dedicadas a la compra-venta de vehículos en la localidad sevillana de Utrera, que manipulaban las documentaciones para que el comprador no se percatara del engaño.

Las actuaciones se iniciaron al ser detectado un cambio en el historial de kilometraje a su paso por las estaciones de ITV de la provincia de Sevilla. Tras la investigación, que comenzó a mediados del año 2015 y se prolonga hasta ahora, se ha verificado que el total de vehículos manipulados asciende a 156 y, además de los 38 detenidos, se investiga a otras 17 personas.

Han sido detectadas documentaciones de vehículos manipuladas en las se alteraban los kilómetros anotados por la Jefatura Provincial de Tráfico en los casos del permiso de circulación y por las Estaciones ITV en el caso de tarjetas ITV. Las empresas implicadas, que en su mayoría no disponen de un local comercial abierto al público, se publicitan en internet como particulares y muestran los vehículos en la calle.

Los estafadores los adquieren en subastas realizadas por las empresas de leasing-renting, y después procedían a la disminución de los kilómetros, en muchos casos por debajo de los 100.000, cifra que "psicológicamente influye en la decisión de compra de un vehículo" y posteriormente los vendían por debajo del precio de mercado, pasando "a ser mucho más atractivos debido a su bajo precio y pocos kilómetros", según la nota.

Las consecuencias de la manipulación de los kilómetros podrían derivar en un peligro real para la seguridad vial, no sólo del propio conductor, sino de los ocupantes y del resto de los usuarios de la vía, ha advertido la Guardia Civil. En este sentido, apunta que, al no ser consciente de los kilómetros reales, no se le realiza el mantenimiento adecuado, apercibiéndose únicamente el comprador de la presunta estafa cuando va presentando averías que no son acordes con los kilómetros que presenta.

La operación denominada Odometrosur la ha llevado a cabo el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del sector de tráfico de la Guardia Civil de Andalucía, con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.