Traumatólogos del Virgen del Rocío imprimen en 3D réplicas exactas de huesos de pacientes con fracturas

Un equipo de traumatólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla utiliza impresiones en 3D para la reconstrucción anatómica de fracturas o deformidades que afectan a los huesos de la pelvis, columna infantil y de adulto, rodilla o codo, entre otros.

Según destaca el propio hospital en un comunicado, esta técnica permite planificar la intervención utilizando modelos a tamaño real e incluso adaptar el material que previsiblemente se va emplear durante la cirugía, ya que además estos modelos pueden esterilizarse y servir de ayuda durante el acto quirúrgico.

Las principales ventajas para el paciente son la reducción del tiempo de la cirugía, lo que minimiza también el riesgo de infección o de cualquier otra complicación que pueda surgir mientras se realiza la intervención. Del mismo modo, también se acelera la recuperación del paciente y eleva su calidad de vida, al ser el post operatorio más corto y menos doloroso.

25 beneficiados

Hasta la fecha, 25 personas se han beneficiado de estas intervenciones con ayuda intraoperatoria de réplicas de sus huesos impresas en ácido poliláctico biodegradable, extraído del almidón de maíz. Según el Virgen del Rocío, en España solo hay constancia de que un equipo de traumatólogos del Hospital Gregorio Marañón utilice modelos similares para las cirugías complejas de pelvis y fracturas en esta zona.

En el caso del hospital sevillano, los modelos impresos se están utilizando principalmente en la Unidad de Traumatología y la Unidad de Osteotomía Pélvica en Displasias de Cadera en el Adulto, en la que trabajan los doctores Miguel Ángel Giráldez, Eduardo Belascoain, Pablo Andrés, Nicolás Méndez, Noelia Domingo, Abraham García y el mismo director de la Unidad de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología, Pedro Cano de Luís.

El trabajo se realiza tomando como base un proyecto de investigación gestionado a través de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI). Además, el proyecto es objeto de tesis doctoral de Fadi Ammari, médico residente en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Unidad.

El proceso de impresión 3D de los diversos huesos se realiza en tres fases; en una primera, se obtienen las imágenes médicas de pruebas radiológicas convencionales, principalmente TAC o RM. A continuación, se realiza la segmentación de las regiones de interés a imprimir, y finalmente se transforma esta información en una malla tridimensional que un software informático convierte en un modelo imprimible con tecnología 3D doméstica.

Siete unidades de referencia nacional

La osteotomía pélvica consiste en la realización de una serie de secciones a los huesos de la pelvis, con rotación de los fragmentos cortados, para recubrir la cavidad donde se aloja la cabeza del fémur. De esta forma, mejoran las deformidades y la biomecánica de la articulación de la cadera. Esta técnica quirúrgica se indica en casos de displasias de cadera, es decir, en caderas con falta de cobertura o incongruentes; y en pacientes de edad inferior a 60 años, que presentan enfermedad degenerativa de la cadera en estadios precoces.

Hay múltiples técnicas de osteotomías de la pelvis que se desarrollan en muchos hospitales, salvo la osteotomía periacetabular, que es una técnica de difícil ejecución, donde la experiencia es importante para obtener buenos resultados y precisa de una curva de aprendizaje de los profesionales que la realizan para evitar complicaciones.

Además, para el tratamiento de estas patologías deben tener experiencia quirúrgica en la realización de técnicas artroscópicas de cadera y en la técnica de osteoplastia abierta, bien por técnicas mínimamente invasivas o por luxación segura de la cabeza femoral.

Los profesionales de la Unidad de Osteotomía Pélvica del Hospital Virgen del Rocío han logrado acreditar esta experiencia ante el Ministerio de Sanidad, por lo que son Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) para intervenir a pacientes de otras comunidades autónomas que padezcan estos problemas de salud. Además, la Unidad de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología de la que dependen, y que integra a 52 especialistas en distintas áreas, suman cuatro CSUR de referencia en España (además de la de Osteotomía Pélvica en Displasias de Cadera en el Adulto, Tratamiento de las Infecciones Osteoarticulares Resistentes, Cirugía del Plexo Braquial y Ortopedia Infantil) e interviene directamente en otros tres CSUR del Hospital (Sarcomas en la Infancia, Sarcomas y otros Tumores Musculoesqueléticos del Adulto, y Reimplantes, incluyendo la mano catastrófica).

Del mismo modo, los profesionales de esta unidad son referentes en Europa para el tratamiento de los cordones sacro, una inflamación de la articulación sacroilíaca que produce un elevado dolor que se manifiesta o empeora considerablemente durante la realización de actividades sencillas*como subir las escaleras, caminar con pasos muy largos e incluso con estar simplemente de pie durante mucho rato.

Otros proyectos de impresión 3D

Estas iniciativas se suman a otras en las que se usan las impresiones 3D para crear modelos que ayudan a planificar complejas cirugías. En concreto, profesionales de las unidades de gestión clínica de Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica, Pediatría y Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío utilizan esta tecnología para imprimir a tamaño real huesos o corazones de recién nacidos que padecen importantes deformidades que han de corregir en quirófano.

Por ello se ha creado Digitálica Salud, una start up que surge del conocimiento y las necesidades que se plantean en el Hospital Virgen del Rocío, con licencia know how, esto es, el conocimiento para poder imprimir biomodelos. En ella, ingenieros, investigadores y personal administrativo de apoyo a la I+D+i trabajan con profesionales sanitarios del centro para desarrollar los modelos que facilitan la práctica clínica.

El precedente de todos estos trabajos se encuentra en la herramienta VirSSPA, puesta en marcha por la Consejería de Salud, para dar soporte tecnológico necesario a la iniciativa al utilizar imágenes radiológicas convencionales en formato DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Gracias a ella, los profesionales logran obtener las medidas exactas mediante algoritmos de segmentaciones o mandarlas a imprimir en 3D a tamaño real.