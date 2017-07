La estampida de la calle Arfe llegó hasta 62 calles, según la Policía

El efecto sonoro, como ha publicado este viernes este periódico, explican las carreras y avalanchas sucedidas la pasada Madrugada. El primer informe de la investigación, elaborado por la Brigada de Información de la Policía Nacional, descarta cualquier trama organizada. El detonante, como también se ha publicado. Fue la pelea entre dos personas en una bodega de la calle Arfe al paso de la Hermandad del Gran Poder. A partir de ahí, y alimentado por el clima de incertidumbre y miedo por los recientes atentados terroristas ocurridos en Europa.

El jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, José Manuel de la Rosa, ha sido el encargado de explicar el primer avance oficial de la investigación, que desde el pasado martes está en manos del juzgado. El origen inequívoco de los sucesos se sitúa en la pelea que a las 4:10 se produce en la bodega del número 9 de la calle Arfe. A partir de ahí, se producen unas carrera que se van expandiendo y que llegan hasta 62 calles, según la Policía. ¿Por qué las personas que presenciaron en el número 9 de la calle Arfe la pelea dicen que allí no hubo carreras? De la Rosa dio una explicación objetiva: “La calle Arfe tiene un particular trama. Hace un giro. Las personas que están en el número 15 no ven lo que pasa en el 9. Y los que estaban en el 9 no vieron que los del 15 empiezan a correr”.

Rápidamente, según la Policía, se produce una propagación de la situación que generó una onda sonora y un temblor en el suelo que muchos asemejaron al ruido de un avión, o un vehículo de grandes proporciones. “Esa onda sonora produjo que el sonido llegara antes que la masa”. Las estampidas fueron favorecidas y alimentadas por la propia trama urbana, con calles muy estrechas, y la presencia cercana de las hermandades. Como ha publicado este viernes este periódico, el recogimiento y el bajo nivel de ruido que se produce en la Madrugada es muy propicio para que cualquier estruendo se escuche a la perfección y genere una tensión y un estado de nervios que desemboque en las carreras. Así ha sido en los otros casos estudiados por el Ayuntamiento, como en las anteriores carreras de Sevilla, salvo la del año 2000 para la que no hay una explicación; o en Badajoz, Málaga, Huelva o Jerez. Los vídeos han demostrado que la onda expansiva provocada por el ruido se frena y diluye cuando el público llega a una zona abierta, como la Plaza Nueva.

En total, la Policía ha trabajado con los seis informes aportados por las hermandades, 70 testimonios directos de los agentes, de ocho personas de seguridad privada, 58 de testigos directos de la avalancha de Arfe, 188 archivos de audio, 29 llamadas al 091, otras 40 al 112, imágenes de diez cámara de grabación puestas por el Ayuntamiento, 58 vídeos recabados a los medios de comunicación y otros 15 de Youtube.

El total de detenidos asciende de momento a 13, 8 de ellos arrestados durante la misma Madrugada, y ha habido 5 investigados.