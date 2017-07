"No sé si soy un funcionario sin placa o un preso con el quinto grado"

Usa el método Stanislavski como catarsis en sus talleres con los presos y el karaoke interactivo con internos del Psiquiátrico Penitenciario. Paco Herrera (Sevilla, 1954), 27 años dando Aires de Libertad en la cárcel.

-'Típicos Tópicos' se convirtió en un clásico...

-Santi Arisa dice que fue el primer rap en español. Sale cuando le estaba escribiendo algo a Pepe da Rosa y estaba en el estudio Josep Mas Kitflus, pianista de grupos como Pegasus o Iceberg, que cada vez que viene con Serrat pasa por mi casa a probar gazpacho y la cola de toro del Cerro.

-El primer rap y la primera ópera rock...

-La primera en español, Como caballo de Troya, porque todas las que llegaban eran extranjeras: Jesucristo Superstar, Hair, Evita. Mis hijos estaban más cerca de la adolescencia que de la infancia y quería contar una historia de la droga sin hadas ni brujas, sin buenos ni malos.

-En 1982 canta cuando Cela da el pregón del Verdeo de Arahal.

-Me dijo: "Melenas, qué pasa aquí". "Don Camilo", le dije, "que esto va de aceitunas y usted les ha hablado de Polifemo y el vino". Coincidí con Antonio Gala en Vigo en la celebración del día de Andalucía. Canté en el Parque Castrelo con Medina Azahara.

"Soy superviviente del atentado a la cárdel de junio de 1991. El zambombazo partió el parabrisas del coche"

-¿Cantar fue su primer oficio?

-Estudié Publicidad, trabajé en una agencia muy contrastada y un cliente me contrató de comercial en la rama de repuestos de automóviles. España era de papel. El problema no era vender, sino cobrar a los impagados.

-¿Dónde empieza?

-Mi profesor de Gimnasia del colegio, Fernando Pato, me dijo que llevara la guitarra al pub 3,80 frente al hotel Colón. Entonces se podía vivir de la música, había muchos pubs en Sevilla: 3,80, Hollywood, el yate Margarita, el Sancho, en la Macarena.

-¿Cómo da el salto?

-Yo estaba en un pub de Valencia, el Sammy, que frecuentaban futbolistas como Mario Alberto Kempes o Lobo Diarte y toreros. Allí conocí a Arévalo, que dio el pelotazo con su disco de Chistes verdes y canciones de la mili. Cuando fue a grabar el segundo a Barcelona, me llevó con él. Grabé El ombligo de Andalucía y al volver a Valencia me estaba esperando con un contrato Pepe Rasero, descubridor de María del Monte o Sergio Dalma. De Valencia me traje también la amistad de la viuda de Nino Bravo, que fue madrina junto a Pepe Suero de mi hija Constanza.

-¿No saltó de 3,80 a 4,40, al merengue, al Caribe, la bachata?

-Cuando actuaba en la discoteca Windsor, el edificio de Madrid que ardió, me propusieron ir a México, pero tenía que cambiar mi estilo. Mi música era reivindicativa, aunque crecí oyendo a Juanito Valderrama o La Niña de la Puebla. Mira la que formó Carlos Cano con la copla.

"Había grupos contraculturales que hacían apología de la droga, la delincuencia y el proxenetismo"

-¿Cómo 'entra' en la cárcel?

-Como caballo de Troya fue la respuesta a una serie de grupos y contraculturales que hacían apología de la droga, el proxenetismo y la delincuencia. Un preso me dijo que después de ver la película del Torete robó su primer coche. Yo vivía en Sevilla Este y veía a niñas ejerciendo la prostitución. Saqué Muchachita del bolso colgado, que estrené en el programa de Encarna Sánchez. Había que dar un paso y creé los talleres de música en Ranilla.

-¿Se confundió con el paisaje?

-No sé si soy un funcionario sin placa o preso en quinto grado.

-¿La música libera?

-La delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento, dos años antes de la Expo, me llamó para ver qué hacíamos con los tironeros. Dije que había que cambiarles el rumbo del negocio. Hicimos talleres de música en tres zonas de alto riesgo: Ranilla, Torreblanca y San Jerónimo. Llené Sevilla de músicos ambulantes.

-¿Era su segunda casa?

-Soy un superviviente del atentado de junio de 1991 (la Eta mató a cuatro personas en Ranilla), me cogió aparcando, el zambombazo rompió el parabrisas. Me quedó la secuela del síndrome depresivo ansioso y un shock postraumático.

-Veinte años del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

-Réquiem por un inocente se lo dediqué a un compañero de la mili en Tablada 73 que desertó de la miseria, se fue a trabajar a la Guardia Civil y murió en un atentado. Cuando iba a cantar a la discoteca Camelot, en Barcelona, el noventa por ciento eran policías y guardias civiles.

-Canciones para presos y para guardias civiles...

-Por eso en la cara A del disco me tachaban de rojo y en la cara B de facha. Yo era un fedatario de lo que pasaba a un lado y al otro.

-¿Qué es 'Aires de Libertad'?

-Ahora estamos centrados en comedias musicales muy divertidad. Los forman como técnicos de sonido y de directo, en la alfabetización musical, y hace de catarsis, les saca al niño interior.

-¿Qué comedias?

-Una de romanos con Nerón encarnado por un estafador, El huevo de Colón o Cervantes escribiendo en la cárcel de Sevilla donde empezó el Quijote y entrevistado por el Loco de la Colina.

-Un Cervantes fue el primer productor de Jesús Quintero...

-Trabajé con Paco Cervantes en el programa de Carlos Herrera. Hacía de crítico de cine canalla y me sustituyó Santiago Segura.