La nueva comisaría de Triana en la Cartuja será cuatro veces mayor

Los 500 metros de superficie que ahora tiene la comisaría de Triana de la calle Betis se multiplicarán por cuatro hasta los 1.927 metros cuadrados en su nueva ubicación en el edificio comercial del complejo Torre Sevilla de la Cartuja, justo frente al Caixaforum. Así lo anunció este jueves el Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido en una visita que hizo a la zona, acompañado por el director general de la Policía, Germán López Iglesias, y las principales autoridades policiales. Su puesta en servicio se anuncia para finales de este año 2017 y la duración de las obras se estima en seis a siete meses.

La construcción de esta comisaría oficialmente no tiene coste alguno para el Ministerio del Interior. Zoido detalló que estas instalaciones se ofrecieron a la Policía Nacional "que dijo que sí al ofrecimiento" y que las obras las asume Caixabank, que posteriormente cederá el local "de forma gratuita por seis años prorrogables por periodos de seis años". A cambio hay compensaciones entre las partes que no se detallaron en la rueda de prensa, aunque el ministro precisó que "son muy ventajosas para el ministerio". Por todo ello, el ministro no dejó de reiterar el agradecimiento de su departamento a la entidad bancaria por su "mucha generosidad por facilitar este convenio y este acuerdo".

El ministro destacó que "la diferencia es abismal" tanto en superficie como en prestaciones respecto a la sede actual "anticuada y obsoleta", ya que se ofrecerá un servicio de expedición del DNI que la comisaría de Betis no proporcionaba y los usuarios podrán usar el parking del complejo comercial. El destino del edificio de Betis, propiedad de Patrimonio del Estado, se desconoce por el momento. "Habrá que hablarlo con el resto de administraciones", dijo el titular de Interior.

Zoido explicó que la antigua comisaría requería una gran inversión para recuperarla que hacía más idónea la opción de una nueva "más moderna" en un lugar "estratégico y privilegiado" de la Cartuja que dé servicio a los 74.000 habitantes del distrito policial Triana-Los Remedios y que ofrezca seguridad al complejo comercial formado por el rascacielos y el centro comercial a los pies de la torre: el llamado edificio Podio.

Respecto a la dotación de agentes policiales que atenderán al público, Zoido no concretó cifra alguna pero sí que "será mayor que la actual" y que se irá concretando más adelante.

La cesión del local comercial para comisaría forma parte del acuerdo a tres bandas entre Puerto Triana (promotora del complejo Torre Sevilla y ligada a Caixabank) , el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda. Los planos mostrados este jueves por Antonio Cayuela, administrador único de Puerto Triana, y por el director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, detallan las siguientes superficies de la comisaría: 1.072 metros cuadrados para la planta sótano donde está el aparcamiento, 606 metros cuadrados para la planta al nivel de la plaza y 249 metros cuadrados de la planta a nivel de la calle.

Desde Caixabank, Rafael Herrador abrió su intervención elogiando a Zoido, de quien dijo que es para la entidad bancaria la persona que como alcalde de la capital andaluza "hizo posible el complejo Torre Sevilla" y añadió que con esta comisaría este centro comercial será "el más seguro de España". Herrador aseguró que el acuerdo de la comisaría responde al compromiso de su entidad con Sevilla y con las instituciones del proyecto.