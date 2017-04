Los trabajadores del Metro mantienen la huelga en Feria ante el "cierre en banda" de la empresa

La plantilla y la dirección de la sociedad Metro de Sevilla han cerrado sin acuerdo la reunión convocada por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) a primera hora de este lunes a para intentar alcanzar un acuerdo para evitar la huelga promovida por los trabajadores desde las 00:00 del viernes 28 de abril a las 00:00 del 5 de mayo, afectando de lleno a los servicios extraordinarios de la Feria de Abril.

Según ha informadoel presidente del comité de empresa, Manuel Liger, tras varias horas de reunión, no se ha conseguido alcanzar ese acuerdo, ya que asegura que la empresa estaba "cerrada en banda y no ha querido negociar".

Afirma que mantienen su planteamiento inicial como algo "inamovible" pese a los múltiples intentos que asegura que los trabajadores han realizado por intentar avanzar en la negociación para llegar a un acuerdo. "Hemos intentado el acercamiento por todos los medios, por lo que no entendemos por que no negocian", incide, por lo que la plantilla mantendrá la huelga si la empresa no cambia su parecer.

Liger subraya que la plantilla "se ha llevado cuatro meses detrás de la empresa para abordar este tema y sentarnos a hablar, pero han esperado al último momento y ahora no se mueven de su postura", lamenta, aunque espera que esta situación cambie y pueda haber un acercamiento entre las partes.

Espadas espera que se evite la huelga

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha esperado que se resuelva positivamente la reunión que se celebra en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) entre la plantilla y la dirección de Metro de Sevilla ante el anuncio de huelga durante la Feria de Abril, a la par que se continúa trabajando para "reconducir" la situación en la empresa municipal de transportes, Tussam.

A preguntas de los periodistas, tras presentar las novedades de la Feria de Abril 2017, Espadas ha esperado que todo ello "se resuelva" ante este "aviso" de huelga días antes del "principal evento de la ciudad", por lo que considera que "debería resolverse por beneficio de Sevilla". Asimismo, ha señalado que, por el momento, no cuenta con "inquietud" respecto a una posible convocatoria de huelga en Tussam, mientras que se trabaja en "reconducir" la situación.

Al hilo de ello, el concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, recuerda que cuando se convoca una huelga hay unos plazos concretos a cumplir, mientras que quedan ya pocos días para la Feria sin que exista una convocatoria oficial por parte de los conductores de Tussam, quienes han convocado una asamblea esta semana para abordar el tema.

Apuesta por que quede "afortunadamente sin declararse" ante esta falta de tiempo y espera que el servicio esté "al cien por cien" porque esta actividad durante la feria "es de las más valoradas y de las más necesarias en esas fechas".