Franco Vázquez: "Imposible no es y venimos con mucha ilusión"

Franco Vázquez es, junto a Banega y N'Zonzi, uno de los ángulos del vértice mágico que hace jugar al Sevilla de las grandes citas. El argentino es uno de los jugadores fundamentales en el esquema de Vincenzo Montella y su actuación será clave en el ataque nervionense en el Allianz Arena, donde el equipo blanco espera hacer historia y remontar el 1-2 que el Bayern Múnich tiene a su favor desde el partido de ida.

"Imposible no es, sabemos que es difícil, que no es fácil ganar acá, pero venimos con mucha ilusión, confiando en lo que tenemos que hacer y ojalá que hagamos un buen partido porque entonces tendremos opciones. Hay que estar tranquilos y confiar en nuestro juego", ha explicado el ex jugador del Palermo en tierras alemanas, donde el Sevilla está desde esta mañana.

El Mudo no cree que el 4-0 sufrido en Vigo merme la confianza del grupo, que sabe que la cita de Múnich es otra historia, otra competición... Igualmente en el plano físico: "Quizás en los últimos 15 minutos se notó el cansancio contra el Bayern, pero esto es así, jugando cada tres días es normal, hoy me siento muy bien y para mañana voy a estar al ciento por ciento y ojalá tanto el equipo como yo hagamos un gran partido".

Pocas opciones por el resultado. "Tanto a mí como a mis compañeros no nos interesa lo que digan los que está afuera, pero sí hay que tener más respeto, si estamos acá es por méritos propios y todavía tenemos chance de seguir, el Sevilla creo que se merece respeto tanto por la afición por el cuerpo técnico como por nosotros. Esperemos que los demás también nos tengan respeto a nosotros porque nosotros respetamos a todo. Si no tuviéramos opciones, no habríamos venido aquí, será difícil, pero opciones vamos a tener si hacemos un buen partido. Hay que estar concentrados y metidos en hacer nuestro juego".

La ayuda de tener a Banega. "El partido de ida en el primer tiempo no se notó su ausencia, pero después el Bayern empezó a manejar la pelota y sí se notó. Es un jugador importante, ayuda mucho y se notó sobre todo en el segundo tiempo. Mañana, si le toca, dará lo mejor como lo daremos todos".