José Castro: "Lo único que me preocupa es que el viernes estemos todos a una"

José Castro ha realizado un análisis de la actualidad del Sevilla después de presentar la renovación del patrocinio con ZTE, por dos años más. El presidente blanquirrojo, desde la caseta de la Peña Sevillista Macarena en la Feria, ha solicitado desechar cualquier asunto, como el futuro de Jorge Sampaoli o el regreso de Jesús Navas, ante el final de la Liga. “El viernes tenemos un partido muy importante y tenemos que estar todos a una”.

El futuro de Sampaoli, aparcado: “Si AFA o quien sea viene a pagar la cláusula, nosotros no podemos estar pasivos, el área deportiva trabaja siempre, pero no sé qué va a ocurrir. No me ocupa ni me preocupa. Sólo me preocupan los nueve puntos y terminar la Liga lo más alto posible”.

O cláusula o nada: “Sampaoli tiene un año más y una cláusula y si algún club quiere llevárselo tiene que pagar la cláusula, eso es así, taxativamente. No sé si lo he dicho claro. O cláusula o sigue aquí un año más, porque estamos contentos con él, no hay otra posibilidad. No hay negociación. Estamos contentos con el entrenador. Estamos con 68 puntos, quizá lleguemos a nuestra máxima puntuación… cómo no vamos estar contentos, todo lo contrario”

Partido trascendental, ¿una final?: “Es un partido muy importante, porque esos tres puntos nos darían ya la tranquilidad de la cuarta plaza, pero, repito, quién no se apuntaría a estar a falta de tres partidos llevándole cinco puntos al que viene detrás y jugando dos partidos en casa. Es una final, por supuesto, pero que depende de nosotros mismos. Tenemos que hacernos fuertes, como hemos sido casi toda la temporada, y ganarle a la Real Sociedad en casa”.

Mejoría clara y accidente en Málaga: “Después de ganar al Deportivo hemos retomado la línea ascendente y no es normal que el Málaga llegara cuatro veces y marcara cuatro goles. Tuvimos errores, no supimos acertar, pero merecimos la victoria. Tenemos que pensar que vamos a ganar a la Real Sociedad”.

El regreso de Jesús Navas: “En este momento lo único que me importa son los nueve puntos en juego. Hay momentos en los que en la cabeza de la entidad sólo está el presente. Queremos terminar en Champions para seguir creciendo”.

Nota al equipo: “Hay que esperar, si nos retrocediéramos a agosto y habláramos de 68 puntos y de dónde hemos estado, rozando los octavos de Champions, todos lo hubiéramos firmado. Tener aún opciones de ser tercero, ahora más complicado, y depender de nosotros para ser cuartos, es para estar satisfecho. El sabor agridulce está por ese tercer puesto. Pero quedan tres partidos y hay que terminar arriba”.

No existe desencanto: “Quien tenga desencanto no sabe qué es el Sevilla y no mira los presupuestos. Respeto esa opinión, pero no la comparto. Desencanto sería no haber llegado a los 68 puntos, con seis más rozaremos la barrera histórica de puntos, sería no haber pasado de la fase de grupos de Champions, ante dos grandes equipos, que miren dónde están. Con el Leicester sí tuvimos que pasar la eliminatoria, no tuvimos mucha fortuna ni acierto, con dos penaltis fallados y tres palos. La temporada ha sido buena y tenemos que hacerla un poco mejor”.

El pago de estar en Champions: “Este año hemos optado Estar en Champions requiere a lo mejor no pasear una copa con el autobús, pero requiere dar un paso cualitativo en la máxima categoría continental. En la Europa League ya lo hicimos todo, todo lo que nadie ha hecho, cinco títulos. Nos gustaría haber pasado a cuartos de Champions, pero si seguimos en esta misma línea, y quedar cuartos o terceros, volver a estar en Champions nos tiene que dar la posibilidad de estar de nuevo donde están los grandes clubes. Nosotros hemos disfrutado muchos años de éxitos y hay que darle su valor. La gente está contenta con el crecimiento del club, ahora en otra dirección, no en Europa League, sino en Champions”.

Los avances de la AFA con Sampaoli: “Lo único que me preocupa de Sampaoli es que siga en la misma línea que ahora, trabajando por y para por el Sevilla, le aseguro que está imbuido totalmente en esos nueve puntos que quedan. Me gustaría que lo hubiesen visto en Málaga cuando perdió el partido”.

Berizzo, posible relevo: “De momento estamos en lo que estamos, en estos nueve puntos. Tenemos un área técnica que de puertas para dentro no para de trabajar, no sólo en jugadores, sino en posibles entrenadores porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si hay algún movimiento de AFA o de lo que sea tendremos capacidad de reacción”.